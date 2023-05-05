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    Досуг

    "Миром рулит пиар". Даниэль Рапопорт в передаче "Детский недетский вопрос"

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    "Детский недетский вопрос"
    "Детский недетский вопрос"

    Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла публикуются на сайте NEWSru.co.il по пятницам.

    Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

    Гостем передачи стал Даниэль (Док) Рапопорт – израильский специалист по разработке и применению коммуникационных стратегий и информационных технологий.

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    Мальчик спросил: "Зачем нужен я?" "Зачем нужен пиар-технолог?" – спрашивает ведущий. Ответ Рапопорта на этот вопрос долгий. В частности, звучат такие фразы: "Миром рулит пиар... Пиар создает образы... Пиар создает окружающую материальную реальность".

    Позже, в ходе передаче, как пример длительной пиар-акции описывается то, как власти РФ готовили российский народ к нынешней войне против Украины. При этом звучит такой тезис: "Толпу на щелчок не обманешь".

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    Восьмилетний мальчик спросил: "Зачем люди воюют?" По мнению отвечающего, люди, которые "не могут воспринимать красоту окружающего мира", "воюют для того, чтобы им было нескучно жить на этом свете".

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    14-летний мальчик попросил назвать самое важное качество человека. По мнению Даниэля Рапопорта, это умение любить и умение любовь принимать. Любовь, в его представлении, – "постоянное желание делать счастливыми людей, которых ты любишь".

    Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Даниэлем (Доком) Рапопортом

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    Подписаться на YouTube-канал программы "Детский недетский вопрос"

    Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес [email protected]

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