"Миром рулит пиар". Даниэль Рапопорт в передаче "Детский недетский вопрос"
Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла публикуются на сайте NEWSru.co.il по пятницам.
Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.
Гостем передачи стал Даниэль (Док) Рапопорт – израильский специалист по разработке и применению коммуникационных стратегий и информационных технологий.
Мальчик спросил: "Зачем нужен я?" "Зачем нужен пиар-технолог?" – спрашивает ведущий. Ответ Рапопорта на этот вопрос долгий. В частности, звучат такие фразы: "Миром рулит пиар... Пиар создает образы... Пиар создает окружающую материальную реальность".
Позже, в ходе передаче, как пример длительной пиар-акции описывается то, как власти РФ готовили российский народ к нынешней войне против Украины. При этом звучит такой тезис: "Толпу на щелчок не обманешь".
Восьмилетний мальчик спросил: "Зачем люди воюют?" По мнению отвечающего, люди, которые "не могут воспринимать красоту окружающего мира", "воюют для того, чтобы им было нескучно жить на этом свете".
14-летний мальчик попросил назвать самое важное качество человека. По мнению Даниэля Рапопорта, это умение любить и умение любовь принимать. Любовь, в его представлении, – "постоянное желание делать счастливыми людей, которых ты любишь".
Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Даниэлем (Доком) Рапопортом
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Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес [email protected]
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