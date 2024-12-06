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Культура

Как приобрести горький опыт, не набивая шишек. Дмитрий Быков в передаче "Детский недетский вопрос"

время публикации: 06 декабря 2024 г., 06:50 | последнее обновление: 06 декабря 2024 г., 06:50
Как приобрести горький опыт, не набивая шишек. Дмитрий Быков в передаче "Детский недетский вопрос"
"Детский недетский вопрос"
Как приобрести горький опыт, не набивая шишек. Дмитрий Быков в передаче "Детский недетский вопрос"
"Детский недетский вопрос"

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла регулярно публикуются на сайте NEWSru.co.il.

Гостем передачи вновь стал журналист, поэт, писатель и преподаватель литературы Дмитрий Быков. Запись передачи происходила в Нью-Джерси, в рамках очередного "башенника".

На детский вопрос "Зачем читать книги?" Быков сначала ответил словами Чингиза Айтматова: "Чтобы пережить в теории то, что слишком больно на практике". А затем перефразировал: "Книги существуют для того, чтобы приобрести горький опыт, не набивая шишек".

Ведущий процитировал первую строчку песни Бориса Гребенщикова "Праздник урожая во дворце труда" – "Сколько мы ни пели – все равно, что молчали". И спросил, как Быков относится к этому высказыванию. Ответ был примерно таким: если у человека не возникает вопрос, не зря ли он жил, то он жил зря.

В передаче прозвучало определение любви. По версии Быкова, это "категорическая неспособность обходиться без другого человека".

Главным качеством человека Дмитрий Быков назвал непримиримость.

Брикман предложил Быкову представить, что он всемогущ и может сделать любой подарок маленькому мальчику, который "хочет всё". Таким подарком, ответил писатель, был бы литературный талант – "единственный способ справляться со всем".

Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Дмитрием Быковым

Подписаться на YouTube-канал программы "Детский недетский вопрос"

Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес [email protected].

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