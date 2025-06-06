Неделя в кино: звезды "Аноры" и израильские "Светлячки" в Голливуде

На этой неделе сразу две звезды фильма Шона Бэйкера "Анора" (споры об этом лауреате "Оскара" не утихают до сих пор) получили блистательные предложения. Сначала стало известно, что российский актер Юра Борисов сыграет в новой ленте итальянского режиссера Луки Гуаданьино "Искусственный" о создателе ChatGPT Сэме Альтмане. Борисову досталась роль главного противника Альтмана Ильи Суцкевера. Собственно, фильм и расскажет историю скандального увольнения Альтмана с поста гендиректора OpenAl, а потом его триумфального возвращения после угроз инвесторов и сотрудников покинуть компанию. А буквально через день появилась новость о том, что Майки Мэдисон сыграет в экранизации рассказа Эдгара Аллана По "Маска Красной смерти". Это история о принце, который укрыл аристократов в своем замке, где они пируют и развратничают, пока чума уничтожает крестьян. Мэдисон сыграет сразу две роли – сестер-близнецов, которые оказались по разные стороны этого забора, окружающего замок. Для Майки это, кстати, не такой уж неожиданный опыт – у нее есть брат-близнец, так что сыграть драму разделения и притяжения ей будет несложно.

Обе эти новости в очередной раз доказывают, что кинофестивали и решения киноакадемиков премии "Оскар" – не просто гламурные мероприятия, на которых звезды соревнуются в дороговизне нарядов. Ни Юра Борисов, ни Мэдисон, скорее всего, не получили бы таких предложений, если бы "Анора" не произвела фурор сначала на Каннском кинофестивале, а потом и на церемонии награждения премии "Оскар". Фильм Шона Бэйкера, не претендующий на лавры грандиозного блокбастера или синефильского арт-хауса, понравился и зрителям, и жюри самых престижных конкурсов отлично написанным сценарием, который прекрасно сыграли и Борисов, и Мэдисон. Пока что никаких предложений не получил Марк Эдельштейн, также сыгравший в "Аноре" и получивший неформальное прозвище "русский Тимати Шаламе". Вероятно, Голливуду пока не нужен второй Шаламе, тем более, что первый не сходит с экранов.

Интересно, что проект "Искусственный" Гуаданьино снимает Amazon MGM, а экранизацию "Маски Красной смерти" взялась осуществить независимая студия А24. И если Amazon MGM – один из голливудских мейджоров, то А24 уже давно стал знаком качества для киноманов. Студия занимается независимыми проектами с лучшими режиссерами со всего мира (к примеру, Йоргос Лантимос, Грета Гервиг, Пол Шредер, Ари Астер, Шон Бэйкер и Гай Натив), так что оба проекта, в которых снимаются звезды "Аноры" наверняка отправятся на следующие международные кинофестивали класса А.

В Израиле между тем стартовал сериал "Светлячки" – и тоже не без участия Голливуда. Израильская кинокомпания HOT работала над шоу в сотрудничестве с американским гигантом Paramount, так что "Светлячков" увидят не только в Израиле, но и во всем мире. Авторы проекта сценарист Шахар Маген и режиссер Тауфик Абу Ваэль. Собственно, в основе сценария – бестселлер Магена "Земля монастырей", а действие происходит в выдуманном поселке, который располагается между заброшенными и действующими монастырями где-то в Негеве. Маген, напомню, разрабатывал историю сериала "Русалки" – детектива на стыке мистики и обычных израильских безумств. Там, как и в "Светлячках", действие происходит в небольшом поселении, тоже где-то между израильской повседневностью и таинственными проявлениями потустороннего.

"Светлячки" начинаются как обычная израильская история – наводнение вымывает из почвы пустыни трупы животных и старые мины, оставшиеся с войны. В маленьком поселении поднимается тревога, ведь мины могут оказаться не только там, где их подмыла вода. Полиция вызывает саперов, чтобы проверить окрестности. Открытые участки вокруг поселения объявляются опасной зоной. Однако уже на утро после происшествия начальник полицейского участка – не особо решительная и привыкшая к относительно расслабленной провинциальной жизни – Дикла (Дана Ивги) замечает одного из жителей, который направляется в эпицентр оцепленной зоны. Он выглядит ничуть не встревоженным и даже счастливым и.. взрывается на глазах у Диклы. Эта смерть станет первой в целой серии подобных происшествий. Причем каждый раз Дикла оказывается поблизости от жертвы, взрыв происходит у нее на глазах, и это не может не вызывать подозрений у коллег. Напряжения добавляет и руководитель саперной группы Мими (Нинет Тайеб), которая появляется в поселке после обнаружения мин. Сложно понять, что больше смущает Диклу – взрывающиеся жители доверенного ей поселения или появление давней подруги детства, которая исчезла из жизни Диклы после трагической смерти матери. Отношения любви-ненависти между главными героинями, связывающее и разделяющее их прошлое, нарочито противоположные характеры скованной Диклы и развязной, самонадеянной Мими добавляют напряжения в и без того вязком воздухе пустыни. Что именно между ними происходит, авторы сценария объяснить не спешат. Что происходит с взрывающимися жителями поселка, станет понятно примерно к середине шоу, но и это не поможет разгадать тайну. "Светлячки" раскручиваются неспешно, словно пробуксовывая на каменистых поворотах пролегающих через поселок дорог, замирая в пристальном взгляде в глаза главным героям, заставляя зрителя приостанавливаться, присматриваться в поисках разгадки и истины, которая в Израиле всегда где-то рядом.

Режиссер Тауфик Абу Ваэль, автор драм "Жажда", "Последние дни в Иерусалиме" и "Наши парни", хоть и берется здесь за мистический детектив, не изменяет своему интересу в первую очередь к человеку – его мотивам, поступкам, его экзистенциальному одиночеству, пусть даже он окружен любящими и любимыми людьми. В "Светлячках" каждый персонаж как будто замкнут в своем личном вакууме и никак не может пробиться сквозь невидимую стену, отделяющую его от близких.

Интересно, что, в отличие от других израильских проектов, которые снимаются в сотрудничестве с голливудскими продюсерами, "Светлячки" – очень израильское кино: одновременно и камерное, и словно в осколке зеркала отражающее всю сложность, непредсказуемость, непримиримость порой израильского бытования. Тауфик абу Ваэль располагает внутри детективного сюжета сложные психологические коллизии человеческих взаимоотношений, порой не оставляя надежды на их разрешение. Разве что помогут светлячки.