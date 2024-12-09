"Золотой глобус": в номинантнах два фильма про Холокост и комедия о раввине

В Лос-Анджелесе объявили список номинантов на премию "Золотой глобус", церемония награждения которой пройдет 6 января 2025 года. Сенсацией списка стала картина "Эмилия Перес" Жака Одияра, которая заявлена сразу в десяти номинациях. Второе место по количеству упоминаний занял фильм "Конклав" Эдварда Бергера с Рэйфом Файнсом в главной роли – у него шесть номинаций. А на третьем месте оказалась картина "Бруталист" Брэди Корбета, в которой Эдриан Броуди сыграл архитектора-еврея, случайно выжившего в Холокосте, и пытающегося заново построить жизнь в Америке. Еще одной сенсацией списка номинантов стала картина "Анора" Шона Бейкера – она представлена в пяти номинациях: Юра Борисов и Майки Мэдисон – в актерских, Шон Бейкер претендует на "Золотой глобус" в двух – режиссерской и сценаристской – категориях, а сам фильм будет сражаться за звание "Лучший фильм года". Еще одна интересная деталь списка номинантов: актер Себастиан Стэн номинирован дважды за две разные роли – в байопике о Дональде Трампе Али Аббаси "Ученик" и в фильме Аарона Шимберга "Другой человек".

Также среди номинантов сразу в нескольких категориях оказалась картина Джесси Айзенберга "Настоящая боль", рассказывающая о путешествии двух братьев в Польшу, из которой когда-то их бабушка бежала от нацистов. Фильм основан на истории семьи актера. Айзенберг номинирован в категории "Лучший актер" и "Лучший сценарий". Фильм также представлен в главной номинации – "Лучший фильм", а партнер Айзенберга Киран Калкин участвует в категории "Лучший актер второго плана". Еще одна картина, за судьбой которой будут следить зрители из Израиля, – комедийная мелодрама "Никто этого не хочет" с Адамом Броди в роли реформистского раввина, у которого случится роман со светской американкой. Шоу будет бороться в номинациях "Лучший сериал (мюзикл или комедия), "Лучшая актриса в сериале" (Кристен Белл) и "Лучший актер в сериале" (Броди).

Полный список номинантов:

Лучший фильм – драма

"Бруталист"

"Совершенный незнакомец"

"Конклав"

"Дюна: Часть вторая"

"5 сентября"

"Мальчишки из "Никеля"

Лучший фильм – комедия/мюзикл

"Анора"

"Претенденты"

"Эмилия Перес"

"Настоящая боль"

"Субстанция"

"Злая"

Лучший режиссёр

Жак Одиар – "Эмилия Перес"

Шон Бэйкер – "Анора"

Эдвард Бергер – "Конклав"

Брэйди Корбет – "Бруталист"

Корали Фаржа – "Субстанция"

Паял Кападиа – "Всё, что нам кажется светом"

Лучший актёр – драма

Эдриен Броуди – "Бруталист"

Тимоти Шаламе – "Совершенный незнакомец"

Дэниел Крейг – "Квир"

Коулман Доминго – "Синг-Синг"

Рэйф Файнс – "Конклав"

Себастиан Стэн – "Ученик"

Лучшая актриса – драма

Памела Андерсон – "Шоугерл"

Анджелина Джоли – "Мария"

Николь Кидман – "Плохая девочка"

Фернанда Торрес – "Я всё ещё здесь"

Тильда Суинтон – "Комната по соседству"

Кейт Уинслет – "Великая"

Лучший актёр – комедия/мюзикл

Джесси Айзенберг – "Настоящая боль"

Хью Грант – "Еретик"

Гэбриел ЛаБелль – "Шоу субботним вечером"

Джесси Племонс – "Виды доброты"

Глен Пауэлл – "Я не киллер"

Себастиан Стэн – "Другой человек"

Лучшая актриса – комедия/мюзикл

Эми Адамс – "Ночная сучка"

Синтия Эриво – "Злая"

Карла Гаскон – "Эмилия Перес"

Майки Мэдисон – "Анора"

Деми Мур – "Субстанция"

Зендая – "Претенденты"

Лучший актёр второго плана

Дензел Вашингтон – "Гладиатор 2"

Киран Калкин – "Настоящая боль"

Гай Пирс – "Бруталист"

Джереми Стронг – "Ученик"

Юра Борисов – "Анора"

Эдвард Нортон – "Совершенный незнакомец"

Лучшая актриса второго плана

Изабелла Росселлини – "Конклав"

Маргарет Куэлли – "Субстанция"

Ариана Гранде – "Злая"

Зои Салдана – "Эмилия Перес"

Фелисити Джонс – "Бруталист"

Селена Гомес – "Эмилия Перес"

Лучший сценарий

"Эмилия Перес"

"Анора"

"Бруталист"

"Настоящая боль"

"Субстанция"