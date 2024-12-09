"Золотой глобус": в номинантнах два фильма про Холокост и комедия о раввине
В Лос-Анджелесе объявили список номинантов на премию "Золотой глобус", церемония награждения которой пройдет 6 января 2025 года. Сенсацией списка стала картина "Эмилия Перес" Жака Одияра, которая заявлена сразу в десяти номинациях. Второе место по количеству упоминаний занял фильм "Конклав" Эдварда Бергера с Рэйфом Файнсом в главной роли – у него шесть номинаций. А на третьем месте оказалась картина "Бруталист" Брэди Корбета, в которой Эдриан Броуди сыграл архитектора-еврея, случайно выжившего в Холокосте, и пытающегося заново построить жизнь в Америке. Еще одной сенсацией списка номинантов стала картина "Анора" Шона Бейкера – она представлена в пяти номинациях: Юра Борисов и Майки Мэдисон – в актерских, Шон Бейкер претендует на "Золотой глобус" в двух – режиссерской и сценаристской – категориях, а сам фильм будет сражаться за звание "Лучший фильм года". Еще одна интересная деталь списка номинантов: актер Себастиан Стэн номинирован дважды за две разные роли – в байопике о Дональде Трампе Али Аббаси "Ученик" и в фильме Аарона Шимберга "Другой человек".
Также среди номинантов сразу в нескольких категориях оказалась картина Джесси Айзенберга "Настоящая боль", рассказывающая о путешествии двух братьев в Польшу, из которой когда-то их бабушка бежала от нацистов. Фильм основан на истории семьи актера. Айзенберг номинирован в категории "Лучший актер" и "Лучший сценарий". Фильм также представлен в главной номинации – "Лучший фильм", а партнер Айзенберга Киран Калкин участвует в категории "Лучший актер второго плана". Еще одна картина, за судьбой которой будут следить зрители из Израиля, – комедийная мелодрама "Никто этого не хочет" с Адамом Броди в роли реформистского раввина, у которого случится роман со светской американкой. Шоу будет бороться в номинациях "Лучший сериал (мюзикл или комедия), "Лучшая актриса в сериале" (Кристен Белл) и "Лучший актер в сериале" (Броди).
Полный список номинантов:
Лучший фильм – драма
"Бруталист"
"Совершенный незнакомец"
"Конклав"
"Дюна: Часть вторая"
"5 сентября"
"Мальчишки из "Никеля"
Лучший фильм – комедия/мюзикл
"Анора"
"Претенденты"
"Эмилия Перес"
"Настоящая боль"
"Субстанция"
"Злая"
Лучший режиссёр
Жак Одиар – "Эмилия Перес"
Шон Бэйкер – "Анора"
Эдвард Бергер – "Конклав"
Брэйди Корбет – "Бруталист"
Корали Фаржа – "Субстанция"
Паял Кападиа – "Всё, что нам кажется светом"
Лучший актёр – драма
Эдриен Броуди – "Бруталист"
Тимоти Шаламе – "Совершенный незнакомец"
Дэниел Крейг – "Квир"
Коулман Доминго – "Синг-Синг"
Рэйф Файнс – "Конклав"
Себастиан Стэн – "Ученик"
Лучшая актриса – драма
Памела Андерсон – "Шоугерл"
Анджелина Джоли – "Мария"
Николь Кидман – "Плохая девочка"
Фернанда Торрес – "Я всё ещё здесь"
Тильда Суинтон – "Комната по соседству"
Кейт Уинслет – "Великая"
Лучший актёр – комедия/мюзикл
Джесси Айзенберг – "Настоящая боль"
Хью Грант – "Еретик"
Гэбриел ЛаБелль – "Шоу субботним вечером"
Джесси Племонс – "Виды доброты"
Глен Пауэлл – "Я не киллер"
Себастиан Стэн – "Другой человек"
Лучшая актриса – комедия/мюзикл
Эми Адамс – "Ночная сучка"
Синтия Эриво – "Злая"
Карла Гаскон – "Эмилия Перес"
Майки Мэдисон – "Анора"
Деми Мур – "Субстанция"
Зендая – "Претенденты"
Лучший актёр второго плана
Дензел Вашингтон – "Гладиатор 2"
Киран Калкин – "Настоящая боль"
Гай Пирс – "Бруталист"
Джереми Стронг – "Ученик"
Юра Борисов – "Анора"
Эдвард Нортон – "Совершенный незнакомец"
Лучшая актриса второго плана
Изабелла Росселлини – "Конклав"
Маргарет Куэлли – "Субстанция"
Ариана Гранде – "Злая"
Зои Салдана – "Эмилия Перес"
Фелисити Джонс – "Бруталист"
Селена Гомес – "Эмилия Перес"
Лучший сценарий
"Эмилия Перес"
"Анора"
"Бруталист"
"Настоящая боль"
"Субстанция"