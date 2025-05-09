"От праздности всё зло". Быков-Толстой в передаче "Детский недетский вопрос"

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла регулярно публикуются на сайте NEWSru.co.il.

Гостем передачи вновь стал журналист, поэт, писатель и преподаватель литературы Дмитрий Быков – но на этот раз он говорил не за себя, а за Льва Николаевича Толстого. Формат беседы: ведущий задает детские вопросы, Быков отвечает так, как, по его мнению, ответил бы Толстой. Причем вопросы заранее не согласовывались. Поэтому, как правило, это не ответ подходящей цитатой из классика. Передача была записана в Нью-Йорке.

9 лет девочка спросила: "Что такое совесть?"

Ответ: "Совесть это тот лучший я, который просыпается по ночам и с мучительным стыдом вспоминает себя дневного".

8 лет мальчик: "Зачем люди воюют?"

Ответ: "Война есть самая противное человеческому разуму и совести дело. Но, увы, у человека нет другого способа напомнить себе, что у него есть разум и совесть".

Дети разных возрастов спрашивают: "Что такое любовь?"

Ответ: "Любовь – это так прекрасно, что не может кончиться вместе со смертью" (Быков говорит, что цитирует по памяти запись из дневника Толстого, сделанную после первой брачной ночи).

8 лет мальчик: "В мире есть справедливость?"

Ответ: "Да, безусловно. Не всегда вознаграждается добро, но всегда наказывается зло".

14 лет мальчик: "Какое самое важное качество человека?"

Ответ: "Сострадание. Сентиментальность. Кто не умеет сострадать, тот никуда не годится. Сострадание – это дар воображения. Боюсь, что главное качество – воображение. Уметь представить, как другому худо. Умение заболеть чужой болью".

7 лет мальчик: "Кто такой грешный человек?"

Ответ: "Прежде всего, праздный. От праздности всё зло".

9 лет мальчик: "Что такое национальность?"

Ответ: "Национальность – это способ уважать себя, когда нет другого повода".

Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Дмитрием Быковым

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Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес [email protected].

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