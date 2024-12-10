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Наука и Хайтек

Засушливые территории составляют 40% суши Земли, за исключением Антарктиды

Исследования
Экология
время публикации: 10 декабря 2024 г., 12:42 | последнее обновление: 10 декабря 2024 г., 12:42
Засушливые территории составляют 40% суши Земли, за исключением Антарктиды, согласно исследованию
AP Photo/Mark Schiefelbein

Исследование показывает, что за последние 30 лет территория, которая почти в три раза больше Индии, стала постоянно засушливой.

Согласно исследованию Science Policy Interface, засушливые территории в настоящий момент занимают 40% всей суши на планете, за исключением Антарктиды. За последние 30 лет три четверти мировой суши превратились из зоны влажного климата в засушливые районы и такая тенденция, скорее всего, будет продолжаться.

В отчете отмечается, что только Африка утратила около 12% своего ВВП из-за усиливающейся засушливости в период с 1990 по 2015 год. Прогнозируется, что потери будут еще более значительными: Африка потеряет около 16% своего ВВП, а Азия – примерно 7% в следующие пять лет. Засухи заканчиваются, но когда климат в регионе становится более сухим, восстановление прежних условий становится невозможным. Сухой климат, который охватывает большие территории по всему миру, не вернется к своему прежнему состоянию, и это изменение оказывает долгосрочное воздействие на жизнь на Земле.

В отчете говорится, что некоторые сельскохозяйственные культуры окажутся особенно уязвимыми: ожидается, что урожайность кукурузы в Кении сократится вдвое к 2050 году, если текущие тенденции продолжатся.

Засушливые районы – это те, где 90% осадков испаряются, оставляя только 10% для растительности. Согласно данным отчета, к середине XXI века две трети земель на планете будут удерживать меньше воды.

Также исследование Science Policy Interface показывает, что мировой дефицит воды быстро становится более серьезной проблемой из-за неспособности международного сообщества эффективно бороться с выбросами парниковых газов. По состоянию на 2020 год около 30% мирового населения – 2,3 миллиарда человек – проживали в засушливых районах, по сравнению с 22,5% в 1990 году.

Авторы отчета утверждают, что, если меры по снижению углеродных выбросов будут недостаточными, к 2100 году этот показатель может удвоиться. Почти половина населения Африки уже живет в районах, страдающих от засушливости.

Наука и Хайтек
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