Муравьи возможно вызывают болезнь глаз у домашних питомцев

Ученые Еврейского университета исследовали флоридскую пятнистую кератопатию – заболевание глаз, поражающее собак и кошек. Ученые считают, что возможно в заболевании виноваты огненные муравьи.

Работа опубликована в журнале Veterinary Ophthalmology.

Флоридская пятнистая кератопатия (ФПК) приводит к образованию белых круглых пятен на роговице – прозрачной передней поверхности глаза. Хотя повреждения обычно не усиливаются со временем, в некоторых случаях они вызывают раздражение глаз. Питомцы чешут глаза и ведут себя беспокойно.

В исследование были включены 84 собаки и 16 кошек, средний возраст заболевших собак – 6,5 лет, кошек – 5,9 лет. В большинстве случаев был поражен один глаз, но на пораженном глазу было сразу несколько пятен.

Пятна различались по размеру: от точечных поражений до крупных пятен размером до 7,6 мм у собак и 5 мм у кошек. У собак пятна обычно располагались по центру глаза, у кошек они были разбросаны по роговице. Только у 4% собак и 6% кошек наблюдались признаки ухудшения состояния с течением времени. 18% собак и 12,5% кошек проявляли признаки беспокойства, например, часто терли глаза или моргали.

Владельцы 21% больных собак и 38% больных кошек сообщили, что видели маленьких огненных муравьев рядом со своими домами. Хотя в некоторых предыдущих исследованиях уже высказывалось предположение о потенциальной связи между воздействием муравьев на развитие ФПК, научного подтверждения этому пока нет.

"ФПК – это заболевание глаз, о котором должны знать владельцы животных и ветеринары, но, к счастью, оно редко приводит к серьезным осложнениям, – говорит соавтор работы доктор Орена Пеэр. – В большинстве случаев состояние остается стабильным и не оказывает существенного влияния на зрение и общее самочувствие питомца".

Хотя флоридская пятнистая кератопатия является относительно доброкачественным заболеванием, исследование имеет важное значение. Ученые отмечают, что ветеринары и владельцы домашних животных не всегда знакомы с этой болезнью. Правильное распознавание ФПК может предотвратить ненужное лечение и успокоить владельцев животных. Ученые рассчитывают продолжить исследования влияния факторов окружающей среды на развитие болезни, в том числе чтобы выяснить как влияют на заболевание огненные муравьи.