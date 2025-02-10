Израильская компания успешно продвигает безопасный браузер для корпораций

Компания Island успешно разрабатывает безопасный браузер для корпораций. Стартап привлек дополнительное финансирование в рамках нового раунда в размере 550 миллионов долларов, сообщает The Marker.

Компания основана в 2020 году, ее офисы находятся в Тель-Авиве и Техасе. Стартап продвигает браузер для корпораций. Главная задача такого браузера обеспечить защиту данных и систем компании, но при этом не мешать сотрудникам, требуя от них постоянного подтверждения доступа. Еще одна задача такого браузера – достаточно быстрая интеграция с системами безопасности, которые использует компания.

Чтобы добиться успеха на рынке корпоративных браузеров все эти три задачи необходимо согласовать, а они в определенном смысле друг другу противоречат. Самая удобная для пользователя система вообще никаких паролей и политик доступа не содержит. Самая безопасная для корпорации предполагает постоянную перепроверку прав доступа (так называемые системы "с нулевым доверием"). Первый тип систем – опасен, второй часто создает "вязкую" среду для работы сотрудников.

Компания Island разрабатывает корпоративный Island Enterprise Browser, основанный на открытом движке Chromium. Браузер предназначен для обеспечения повышенной безопасности и контроля в корпоративной среде. Он предоставляет компаниям возможность управлять действиями пользователей, такими как копирование и вставка, загрузка и отправка файлов, создание скриншотов и другими функциями, которые могут привести к утечке информации. Кроме того, браузер включает расширенные функции безопасности, такие как интеллектуальная сетевая маршрутизация, многофакторная аутентификация, веб-фильтрация, защита от вторжений. Для поддержки этих функций необходима интеграция браузера с системами защиты, которые в свою очередь обеспечивают описание пользователя и анализируют его поведение на основе поведенческих моделей и машинного обучения.

Браузер Island успешно интегрирует безопасный доступ и удобство работы пользователя. Система постоянно контролирует безопасность, но хорошо понимает, когда пользователь работает штатно, а когда он вдруг начинает сеанс в неурочное время, с неизвестного устройства или скачивает большие файлы.

Успешная интеграция удобства и безопасности позволила Island Enterprise Browser добиться серьезного успеха на рынке корпоративных браузеров.