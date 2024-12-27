Ученые разрабатывают препарат, который поможет собакам жить дольше
Сразу несколько стартапов планируют запустить на рынок препараты, которые, по прогнозам разработчиков, помогут продлить здоровую жизнь собак.
Таблетки со вкусом говядины от американского стартапа Loyal LOY-002 предназначены для замедления и восстановления метаболических изменений, связанных со старением, таких как ослабление организма, благодаря подавлению увеличения уровня инсулина, связанного с процессом старения.
Подобную цель преследуют и в другой лаборатории, где группа ученых активно исследует влияние рапамицина в рамках проекта Dog Aging Project по изучению старения у собак. Рапамицин – недорогой и легко производимый препарат, который уже широко используется как иммунодепрессант для людей после трансплантации органов. Исследования показывают, что он способен продлить жизнь и замедлить многие возрастные заболевания у мышей.
Проект является первым крупномасштабным долгосрочным исследованием животных в естественных условиях. Он предполагает, что низкие дозы рапамицина могут продлить жизнь собак, улучшая их сердечную и когнитивную функции путем регулирования клеточного роста и метаболизма.
Исследователи утверждают, что желание продлить жизнь собак получило теплый отклик в сообществе, занимающемся вопросами человеческого долголетия. Эта работа – еще одна важная часть, которая, в конечном итоге позволит ученым полностью понять концепцию увеличения продолжительности жизни человека.