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Наука и Хайтек

Ученые разрабатывают препарат, который поможет собакам жить дольше

Исследования
Животные
время публикации: 27 декабря 2024 г., 11:42 | последнее обновление: 27 декабря 2024 г., 11:42
Ученые разрабатывают препарат, который поможет собакам жить дольше
AP Photo/Elaine Thompson

Сразу несколько стартапов планируют запустить на рынок препараты, которые, по прогнозам разработчиков, помогут продлить здоровую жизнь собак.

Таблетки со вкусом говядины от американского стартапа Loyal LOY-002 предназначены для замедления и восстановления метаболических изменений, связанных со старением, таких как ослабление организма, благодаря подавлению увеличения уровня инсулина, связанного с процессом старения.

Подобную цель преследуют и в другой лаборатории, где группа ученых активно исследует влияние рапамицина в рамках проекта Dog Aging Project по изучению старения у собак. Рапамицин – недорогой и легко производимый препарат, который уже широко используется как иммунодепрессант для людей после трансплантации органов. Исследования показывают, что он способен продлить жизнь и замедлить многие возрастные заболевания у мышей.

Проект является первым крупномасштабным долгосрочным исследованием животных в естественных условиях. Он предполагает, что низкие дозы рапамицина могут продлить жизнь собак, улучшая их сердечную и когнитивную функции путем регулирования клеточного роста и метаболизма.

Исследователи утверждают, что желание продлить жизнь собак получило теплый отклик в сообществе, занимающемся вопросами человеческого долголетия. Эта работа – еще одна важная часть, которая, в конечном итоге позволит ученым полностью понять концепцию увеличения продолжительности жизни человека.

Наука и Хайтек
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