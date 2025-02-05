Загадка Пути благовоний: погребальный комплекс в Негеве со скелетами рабынь и йеменским оружием

Археологическая находка в холмах Негева в районе перекрестка Тлалим, на полпути между Беэр-Шевой и Мицпе-Рамоном, стала сюрпризом для археологов Управления древностей Израиля.

В месте, где не было поблизости населенных пунктов или крепостей, археологи обнаружили два погребальных комплекса, в которых покоились останки десятков человек.

По оценке специалистов, речь идет о погребальном комплексе караванщиков, обслуживавших проходивший в этих местах Путь благовоний из юга Аравии к Египту, Финикии.

Возраст гробниц оценивается в 2500 лет. Помимо человеческих останков, в гробницах найдено значительное количество кремниевых наконечников для стрел, имеющих йеменское происхождение, украшения из меди и серебра, множество разноцветных каменных бусин, редкие ракушки, египетский амулет, алебастровые сосуды для благовоний и многое другое. На некоторых предметах сохранились следы охры.

По словам археологов, на данный момент причины возникновения комплексов являются загадкой. Одна из версий говорит, что это место использовалось караванщиками для захоронения умерших в пути на протяжении многих лет, другая – что речь идет об одноразовом захоронении после внезапного события, произошедшего с одним из караванов.

Археологи отмечают, что, скорее всего, такой караван вез не только благовония, но и женщин на продажу, поскольку среди останков много женских скелетов. Известны тексты торговцев из района Йемена, действовавших во второй половине 1-го тысячелетия до н.э., описывают торговлю женщинами, в основном из города Газа, а также из Египта, Греции, Моава и Эдома.

Открытие будет впервые представлено публике в рамках новой серии лекций "Археологические загадки", которые будут проводить эксперты Управления древностей в Национальном археологическом центре Израиля имени Джея и Джинни Шоттенштейн 10 февраля 2025 года.