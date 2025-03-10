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Наука и Хайтек

Пользователи сообщают о третьем за сутки масштабном сбое в работе соцсети X

Соцсети
время публикации: 10 марта 2025 г., 18:45 | последнее обновление: 10 марта 2025 г., 18:45
Пользователи сообщают о третьем за сутки масштабном сбое в работе соцсети X
AP Photo/Ebrahim Noroozi

Пользователи по всему миру жалуются на внезапное отсутствие доступа к социальной сети X (бывший Твиттер) – за минувшие сутки произошли, как минимум, три масштабных сбоя. Во время второго из них на сайт Downdetector поступило более 40 тысяч обращений.

Предыдущий сбой был быстро устранен, но вскоре проблема повторилась. В настоящий момент неизвестно, сумела ли команда социальной сети справиться с проблемой, или падение Х повторится.

Наука и Хайтек
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