Пользователи сообщают о третьем за сутки масштабном сбое в работе соцсети X

Пользователи по всему миру жалуются на внезапное отсутствие доступа к социальной сети X (бывший Твиттер) – за минувшие сутки произошли, как минимум, три масштабных сбоя. Во время второго из них на сайт Downdetector поступило более 40 тысяч обращений.

Предыдущий сбой был быстро устранен, но вскоре проблема повторилась. В настоящий момент неизвестно, сумела ли команда социальной сети справиться с проблемой, или падение Х повторится.