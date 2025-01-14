Российские СМИ сообщают о "масштабном сбое в Рунете"

В российском сегменте сети интернет фиксируется масштабный сбой в работе операторов связи, многие сайты не открываются, передает РИА Новости.

Агентство "Интерфакс" пишет: "У некоторых пользователей возникли сложности с использованием поисковиков "Яндекса" и Google, а также Telegram. Недоступным оказался и сайт для мониторинга проблем в сети "Сбой.рф"".

Жалобы фиксируются по операторам связи, банкам, сервисам "Яндекса", "Ростелекома", "Дом.ру", "Мос.ру", а также другим российским сайтам. Кроме того, наблюдаются сбои в работе мессенджеров, маркетплейсов, социальных сетей, в том числе TikTok, уточняет РИА Новости.

Вскоре "Роскомнадзор" объявил, что проблемы решены. В заявлении РКН сказано: "Установлено кратковременное нарушение связности. Работа сети оперативно восстановлена дежурными службами Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования".

Причины сбоя выясняются.