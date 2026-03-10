Ранний опыт влияет на смелость поведения млекопитающих в зрелом возрасте

Ученые из Тель-Авивского университета доказали, что условия среды в первые месяцы жизни определяют готовность летучих мышей к риску при поиске пищи на новых территориях в зрелом возрасте.

Ученые провели уникальный эксперимент с египетскими летучими собаками (или нильскими крыланами), чтобы выяснить, что больше влияет на их поведение: врожденный характер или воспитание. Сорок молодых особей разделили на две группы. Первая росла в специально обогащенной среде, где каждый день требовалось преодолевать новые трудности для получения пропитания. Вторая группа находилась в стабильных, неизменных условиях. После выпуска на волю за перемещениями летучих мышей следили с помощью GPS-датчиков.

Результаты показали очень серьезный разрыв в поведении. Животные, привыкшие к вызовам и трудностям с детства, действовали значительно смелее. Они улетали от колонии в среднем на 1,3 километра, тогда как их сородичи из контрольной группы удалялись лишь на 800 метров. Площадь исследуемых первой группой территорий оказалась почти в три раза больше, а время ночной активности – существенно дольше. Как отмечают ученые, решающим фактором стала именно сложность окружения в период взросления, а не врожденные качества. Работа опубликована в журнале eLife.

Это открытие позволяет по-новому взглянуть на адаптацию млекопитающих к меняющемуся миру. Способность к обучению и гибкость позволяют особям, прошедшим через ранние испытания, эффективнее осваивать пространство. Соавтор работы профессор Йоси Йовель говорит: "В предыдущих исследованиях мы выявили поведенческие различия между склонными к исследованиям, более смелыми городскими летучими мышами и более "консервативными" сельскими. Новые результаты могут объяснить, как формируются эти различия между группами".

Опыт с летучими собаками подтверждает огромную роль нейропластичности: мозг физически меняется под влиянием среды. Но ученые считают, что с прямым обобщением на человека результатов исследования спешить не стоит. Поведение человека – гораздо более сложный сплав биологии и культуры, который не сводится к простым природным алгоритмам поиска пропитания.