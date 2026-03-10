x
10 марта 2026
|
последняя новость: 17:14
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
10 марта 2026
|
10 марта 2026
|
последняя новость: 17:14
10 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Наука и Хайтек

Израильский стартап разработал платформу полностью автономной кибербезопасности

Кибербезопасность
время публикации: 10 марта 2026 г., 16:59 | последнее обновление: 10 марта 2026 г., 16:59
Израильский стартап разработал платформу полностью автономной кибербезопасности
AP Photo/Ted S. Warren

Стартап Cylake предложил новый подход к защите данных, полностью исключающий зависимость от публичных серверов. Решение крайне важно в условиях кибервойны. Компания уже привлекла $45 миллионов.

Компания Cylake официально представили платформу кибербезопасности, которая объединяет возможности искусственного интеллекта и глубокого анализа данных в полностью автономном режиме. Главная инновация заключается в отказе от традиционной архитектуры, требующей передачи конфиденциальной информации в публичное облако для анализа.

Вместо этого технология Cylake разворачивается локально, обеспечивая полную приватность. В эпоху, когда крупнейшие корпорации и государственные структуры опасаются утечек через сторонние серверы, такое решение становится критически важным. Разработчики создали систему, которая способна обучаться и отражать атаки непосредственно внутри периметра заказчика, сохраняя при этом мощность и точность публичных нейросетей.

Важность автономности в данном контексте трудно переоценить. Публичные облака, несмотря на их удобство, резко расширяют поверхность атаки. Решение Cylake позволяет организациям изолировать свои критические системы, не жертвуя качеством защиты. Технология компании работает как "умный щит", который не нуждается во внешней связи для принятия решений в реальном времени. Это особенно ценно для отраслей с жестким регулированием, таких как финансы, энергетика и оборонный сектор, где доступ к внешним сетям часто ограничен или запрещен по соображениям безопасности.

Основатель стартапа Нир Цук подчеркивает: "Мы создаем платформу, которая позволит организациям по-настоящему владеть своей безопасностью, а не арендовать ее у облачных гигантов". Этот подход показывает переход от сервисной модели киберзащиты к модели полного суверенитета данных, где искусственный интеллект служит локальным инструментом. Инвестиции в размере $45 миллионов подтверждают высокий запрос рынка на подобные суверенные технологические решения в условиях обострившихся кибервойн.

Наука и Хайтек
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Наука и Хайтек // 09 марта 2026

Иран ведет волну кибератак против израильских компаний, удаляя данные и системы
// https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 05 марта 2026

Минздрав запретил больницам и поликлиникам использовать ChatGPT и другие ИИ-инструменты
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 02 марта 2026

Управление кибербезопасности просит население проверить камеры наблюдения на предмет взлома