Израильский стартап разработал платформу полностью автономной кибербезопасности

Стартап Cylake предложил новый подход к защите данных, полностью исключающий зависимость от публичных серверов. Решение крайне важно в условиях кибервойны. Компания уже привлекла $45 миллионов.

Компания Cylake официально представили платформу кибербезопасности, которая объединяет возможности искусственного интеллекта и глубокого анализа данных в полностью автономном режиме. Главная инновация заключается в отказе от традиционной архитектуры, требующей передачи конфиденциальной информации в публичное облако для анализа.

Вместо этого технология Cylake разворачивается локально, обеспечивая полную приватность. В эпоху, когда крупнейшие корпорации и государственные структуры опасаются утечек через сторонние серверы, такое решение становится критически важным. Разработчики создали систему, которая способна обучаться и отражать атаки непосредственно внутри периметра заказчика, сохраняя при этом мощность и точность публичных нейросетей.

Важность автономности в данном контексте трудно переоценить. Публичные облака, несмотря на их удобство, резко расширяют поверхность атаки. Решение Cylake позволяет организациям изолировать свои критические системы, не жертвуя качеством защиты. Технология компании работает как "умный щит", который не нуждается во внешней связи для принятия решений в реальном времени. Это особенно ценно для отраслей с жестким регулированием, таких как финансы, энергетика и оборонный сектор, где доступ к внешним сетям часто ограничен или запрещен по соображениям безопасности.

Основатель стартапа Нир Цук подчеркивает: "Мы создаем платформу, которая позволит организациям по-настоящему владеть своей безопасностью, а не арендовать ее у облачных гигантов". Этот подход показывает переход от сервисной модели киберзащиты к модели полного суверенитета данных, где искусственный интеллект служит локальным инструментом. Инвестиции в размере $45 миллионов подтверждают высокий запрос рынка на подобные суверенные технологические решения в условиях обострившихся кибервойн.