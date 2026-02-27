Игра в "Тетрис" снижает количество навязчивых травмирующих воспоминаний

Новое исследование показало, что если занять мозг игрой в "Тетрис", можно снизить риск появления навязчивых воспоминаний и тем самым ослабить последствия психологической травмы. Работа, опубликованная в The Lancet Psychiatry, была посвящена борьбе с яркими, повторяющимися и нежелательными образами травмирующих событий – ключевым симптомом посттравматического стрессового расстройства (ПТСР).

Метод получил название "Вмешательство с использованием конкурирующих задач на основе образного мышления" (ICTI). Его разработали ученые из Уппсальского университета совместно с исследовательской компанией P1vital, а тестирование проходило при участии специалистов из Кембриджский университет и Оксфордский университет.

Психологическая травма – например, свидетельство внезапной смерти или пережитое насилие – может вызывать навязчивые образы, которые сохраняются неделями или даже годами и негативно отражаются как на психическом, так и на физическом состоянии человека. Такие воспоминания, известные как флешбэки, возникают непроизвольно и многократно возвращаются в сознание, чаще всего в виде ярких визуальных сцен произошедшего.

В исследовании приняли участие медицинские работники, столкнувшиеся с травматичными ситуациями во время пандемии COVID-19. Их разделили на три группы: первая проходила новое психологическое вмешательство, вторая слушала классическую музыку, а третья получала стандартную помощь. Результаты показали, что метод ICTI значительно уменьшил частоту навязчивых воспоминаний: с 14 эпизодов в неделю в начале исследования до одного в неделю через месяц. Это оказалось в десять раз эффективнее по сравнению с другими группами. Через шесть месяцев после начала эксперимента у 70% участников, прошедших новое лечение, навязчивые воспоминания полностью исчезли.

Ключевым элементом терапии стала видеоигра "Тетрис", где необходимо поворачивать падающие фигуры и складывать их в единую линию на игровом поле. На первом этапе участникам предлагали ненадолго мысленно вернуться к травмирующему событию, не описывая его вслух и не углубляясь в детали. Затем их обучали технике ментального вращения – когнитивному приему, связанному с работой воображения и визуального представления объектов в уме. После этого метод ICTI предусматривал использование этого навыка во время игры в "Тетрис": участники играли в замедленном режиме, сессиями примерно по 20 минут.

Суть метода заключается в том, чтобы активно задействовать зрительно-пространственные области мозга, отвлекая их от навязчивых визуальных воспоминаний, что помогает снизить их яркость, эмоциональную интенсивность и частоту появления. Ученые отметили, что терапия оказалась полезной не только для уменьшения флешбэков, но и для облегчения общих симптомов посттравматического стрессового расстройства. Результаты показали, что сокращение числа навязчивых воспоминаний положительно сказывается на других проявлениях ПТСР. К четвертой неделе участники демонстрировали улучшение состояния: уменьшение тревожности, депрессии и общее улучшение здоровья, независимо от того, насколько выражены были симптомы ПТСР в начале исследования.