Ледники на планете тают с рекордной скоростью, быстрее, чем когда-либо ранее

По данным научного исследования, ледники по всему миру тают быстрее, чем когда-либо, из-за глобального изменения климата.

Горные ледники обеспечивают пресной водой миллионы людей по всему миру. Если они полностью растают, их объем воды мог бы поднять уровень мирового океана на 32 см. Исследование, проведенное учеными из Эдинбургского и Цюрихского университетов, показало, что с 2000 по 2023 год ледники мира потеряли в общей сложности 6,542 трлн тонн льда, что привело к повышению уровня мирового океана на 18 мм. Ежегодные потери льда составляют в среднем 273 млрд тонн, что равно объему воды, потребляемому всеми жителями Земли за 30 лет.

Оценка ученых показала, что в этом столетии ледники потеряли около 5% своего общего объема. Потери сильно варьируются по регионам: Антарктические и субантарктические острова потеряли 2% объема, а ледники Центральной Европы – 39%. Также был выявлен заметный контраст в количестве тающего льда за каждое десятилетие: с 2012 по 2023 год количество растаявшего льда увеличилось на 36% по сравнению с предыдущим десятилетием.

Авторы исследования утверждают, что ледники служат индикатором изменения климата, и поэтому полученные данные отражают последствия климатических изменений за последние 20 лет. Ученые также отмечают, что объем льда, который будет утрачен к концу столетия, в значительной степени зависит от того, насколько активно человечество будет продолжать нагревать планету, выбрасывая углекислый газ и другие парниковые газы в атмосферу.