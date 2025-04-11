Запахи растений формируют "кулинарные предпочтения" бабочек

Дневные запахи растений влияют на формирование пищевых привычек у бабочек и мотыльков.

Группа ученых из США и Тайваня провела метаанализ существующих исследований и выяснила, что растения выделяют больше различных органических веществ днем, чем ночью. Эти вещества действуют как химические сигналы, помогающие насекомым находить растения-хозяева. Исходя из этого, исследовательская группа предложила гипотезу, что изобилие химической информации в дневное время дает преимущество дневным чешуекрылым, позволяя им специализироваться на питании более ограниченным набором растений-хозяев. Однако ночные мотыльки, наоборот, активные в темное время суток, меньше подвержены влиянию растительных запахов. Из-за ограниченного числа сенсорных сигналов эти ночные виды обычно имеют более разнообразное питание, поедая более широкий спектр растений.

Для того чтобы понять, как насекомые могли развить способность распознавать эти запаховые сигналы, исследователи проанализировали размер антенн – главных обонятельных органов – у 582 особей 94 видов чешуекрылых. Они выяснили, что насекомые, активные днем, как правило, имели антенны большего размера относительно тела по сравнению с ночными видами. Кроме того, виды с более узкой специализацией в питании также, как правило, обладали более крупными антеннами. Более крупные антенны обычно содержат больше обонятельных структур, называемых сенсиллами, что увеличивает их поверхность и улучшает способность воспринимать запахи. Такая адаптация может быть особенно важна для самок, которые должны находить подходящие растения-хозяева для откладывания яиц.

Используя филогенетический анализ, исследователи продемонстрировали корреляцию между моделями ежедневной активности и пищевой специализацией в генеалогическом древе чешуекрылых (Lepidoptera). Эта связь подтверждает идею о том, что растения посредством выделения летучих соединений могли напрямую влиять на эволюцию сенсорных систем насекомых и их пищевое поведение.