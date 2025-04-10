Израильский стартап OncoRedox разрабатывает диагностику колоректального рака по капле крови

Стартап OncoRedox разрабатывает датчик, который станет основой домашнего анализа крови. Этот анализ выявляет аномалии, связанные с подозрением на рак.

Колоректальный рак – третий по распространенности вид рака в мире. Раннее выявление значительно повышает шансы на выживание, но традиционные методы скрининга, такие как колоноскопия, являются дорогостоящими и инвазивными.

Система OncoRedox, которую разрабатывает израильский стартап, основана на электрохимическом датчике с искусственным интеллектом. Датчик обеспечивает обнаружение заболевания с помощью анализа образцов плазмы. Он работает "как язык с рецепторами", который "распознает вкус рака, подобно тому, как человек распознает, например, вкус кофе", сказал изданию Israel21c соучредитель и технический директор OncoRedox профессор Университета Бен-Гуриона Адар Бен-Йоав.

Профессор говорит, что технология OncoRedox "не специфична для одного типа заболевания; она подходит для выявления других типов рака, таких как рак легких или мочевого пузыря".

Бен-Йоав отмечает, что простота технологии отличает OncoRedox от ее конкурентов, которые в основном сосредоточены на выявлении рака толстой кишки с помощью образцов кала. "Анализы кала стоят в пять раз дороже, потому что они основаны на ДНК. Наш метод экономически эффективен, при этом стоимость одного теста составляет менее 10 долларов", – отмечает ученый. Бен-Йоав добавляет, что анализы кала менее удобны, и "только 50% людей" соглашаются на них, "по сравнению с анализом крови, который мы все готовы делать".

Конечный продукт, как его видят создатели стартапа, – это домашний анализ крови, который можно купить в аптеке, как тесты на COVID или беременность. Результаты теста не обязательно будут указывать на рак, но они укажут на аномалию, которую следует проверить с помощью колоноскопии.

Клинические исследования, подтверждающие концепцию, на данный момент продемонстрировали точность обнаружения заболевания 94%.

Бен-Йоав говорит, что надеется получить одобрение Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) в течение следующих двух-трех лет и выпустить на рынок готовый продукт в течение следующих четырех-пяти лет.

Стартап открывает раунд посевного финансирования для расширения клинических исследований. Компания уже получила финансирование, в том числе от Израильского управления инноваций.