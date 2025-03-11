Красота более важный мотив для занятий спортом, чем здоровье. Израильское исследование

Новое исследование Тель-Авивского университета впервые использовало инструменты ИИ, чтобы выяснить, что мотивирует людей заниматься спортом.

Исследователи использовали инструменты искусственного интеллекта и машинного обучения, чтобы просмотреть тысячи постов в социальной сети Reddit. Анализ показал, что 23,9% пользователей, которые занимаются спортом, делают это для улучшения своей внешности, 18,9% занимаются спортом для поддержания своего физического здоровья и 16,9% занимаются спортом для поддержания своего психического здоровья.

Работа опубликована в журнале Journal of Medical Internet Research.

Соавтор работы профессор Ифтах Гепнер объясняет: "Исследователи в нашей области обычно полагаются на громоздкие анкеты старой школы, содержащие неустранимые предубеждения. Но дает ли это возможность понять, почему люди занимаются спортом и какие стратегии помогают им поддерживать физическую активность? Это ведь поразительный факт: наука говорит нам, что, если мы уделяем физической активности всего два часа в неделю, мы можем предотвратить 30% заболеваний, улучшить качество жизни и продлить ее. И менее четверти населения на самом деле делают это. Почему?"

Профессор Гепнер добавляет: "Наши выводы основаны не на самоотчетах, репрезентативной выборке, анкете или опросе, в которых люди часто отвечают "как надо" и умалчивают о том "как есть". В анкетах люди обычно пишут о своем желании быть здоровыми. Но наша работа показывает, что настоящая причина, по которой люди занимаются спортом, в другом. Оказывается, люди занимаются спортом, чтобы хорошо выглядеть. На самом деле им важно не здоровье, а "кубики на животе". Понять это очень важно, потому что теперь мы лучше видим, как убеждать людей вставать с дивана, укреплять здоровье и предотвращать болезни. Им надо обещать не здоровье, а красоту".

Помимо вопроса мотивации, исследователи также стремились определить стратегии, которые побуждают людей заниматься физической активностью. Профессор Гепнер объясняет: "Самая успешная стратегия – это создание привычки к физическим упражнениям. Если вы хотите быть здоровее, вам нужно выработать здоровые привычки, это главное. Вместо утренней сигареты выпейте два стакана воды и сходите на пробежку. Согласно нашему исследованию 30% людей, которые занимаются спортом, занимаются им регулярно. Они к этому привыкли".