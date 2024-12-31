Удаленная работа влияет на психическое и физическое благополучие

Исследование благополучия на работе оценило, как рабочие условия сказываются на физическом и психическом здоровье сотрудников.

Исследователи из благотворительной организации Better опросили более 2000 человек в Великобритании о их рабочих местах, чтобы выяснить, что делает рабочую среду для них идеальной, какие преимущества они считают наиболее важными и как работа влияет на их психическое здоровье, исследуя связь между изменяющимся характером работы и благополучием сотрудников.

Опрос показал, что в среднем респонденты брали четыре больничных дня за последний год, при этом 56% пропусков были вызваны физическими недомоганиями. 23% указали на проблемы с психическим здоровьем, а 18% сообщили, что причиной их отсутствия стала усталость. Многие также заявляли о том, ощущают перегрузку и выгорание на работе. Кроме того, каждый десятый опрошенный брал больничный из-за проблем с опорно-двигательным аппаратом, например, боли в спине, которая может возникать из-за длительного сидения.

Многие указывали, что работа снижала их способность оставаться физически активными (17%). Это могло происходить как из-за необходимости работать допоздна и отсутствия времени на посещение спортзала, так и из-за того, что люди были слишком заняты, чтобы успеть на прогулку во время обеденного перерыва.

Однако опрос людей, у которых была полностью удаленная работа или гибридный формат занятости, показал другие результаты. 47% респондентов отметили, что работа из дома предоставляет им больше времени для занятий физической активностью.

Кроме того, 25% опрошенных сообщили, что удаленная работа улучшила их возможность заниматься спортом, а 16% заявили, что она значительно увеличила количество тренировок.

Таким образом удаленная работа позволяет людям уделять больше времени своему физическому и психическому здоровью. Люди, которые регулярно занимаются спортом, имеют меньший риск развития серьезных заболеваний, таких как инсульт, диабет 2 типа и рак. Физическая активность также способствует снижению вероятности депрессии и улучшает общее психическое состояние.