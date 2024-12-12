Мужчины и женщины ощущают боль по-разному, исследователи выяснили почему

Вещества, которые вырабатываются в организме, могут по-разному воздействовать на рецепторы у мужчин и женщин, что может менять восприятие болевых ощущений в мозге в зависимости от пола.

Исследование, опубликованное в журнале The Brain, выявило различия в работе ноцицепторов – сенсорных рецепторов, ответственных за передачу и кодирование повреждающих стимулов у мужчин и женщин. Эти различия могут помочь объяснить, почему восприятие боли у представителей разных полов может быть различным.

Исследование было направлено на изучение порогов активации, которые являются важным аспектом работы рецепторов тревоги. Ученые пытались выяснить, как различные вещества воздействуют на активацию этих рецепторов у мужчин и женщин. Для этого они использовали ткани мышей, обезьян и людей обоих полов, подвергли их воздействию пролактина – гормона, стимулирующего лактацию и снижающего порог активации болевых рецепторов, и измерили с помощью электродов активацию рецепторов тревоги. Затем эксперимент был повторен с орексином B. Результаты показали, что пролактин воздействовал на активацию болевых рецепторов у самок, но не у самцов, тогда как орексин B влиял на рецепторы тревоги у самцов, но не у самок. Это указывает на глубокие различия в функционировании рецепторов тревоги у представителей разных полов.

Полученные результаты имеют большое значение. Если рецепторы тревоги работают по-разному у мужчин и женщин, это может означать, что при назначении обезболивающих средств и выборе их цели нужно учитывать пол пациента. Различия в том, как вещества, выделяемые организмом, воздействуют на эти рецепторы, также могут сыграть важную роль в долгосрочной терапии хронической боли.