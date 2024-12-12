Израильские ученые объяснили, как пост и голодание влияют на здоровье

Исследование ученых Еврейского университета Иерусалима показало, что периодическое голодание повышает адаптацию печени с помощью механизма клеточной памяти.

Пост является неотъемлемой частью жизни миллионов людей по всему миру. Йом Кипур в иудаизме, Великий пост в христианстве и постные ритуалы в индуизме и буддизме глубоко укоренены в традициях. Эти практики включают в себя повторяющиеся периоды голодания.

Интервальное голодание и ограничение питания по времени получают все большее распространение и в светской жизни. Сторонники такого голодания говорят, что оно улучшает метаболическое здоровье, позволяет контролировать вес и даже продлевает здоровую жизнь. Такое широкое распространение периодического голодания требует понимания и объяснения физиологических механизмов, лежащих в основе таких практик питания.

Новое исследование, опубликованное в журнале Nucleic Acids под руководством доктора Идо Гольдштейна, показывает, как работает периодическое голодание на клеточном уровне.

Исследование показало связь между периодическим голоданием и способностью печени адаптироваться к голоду. В период голодания у млекопитающих меняется характер работы генов в клетках печени и растет интенсивность производства топлива – глюкозы и кетоновых тел.

Команда доктора Гольдштейна исследовала, как периодическое голодание влияет на гены клеток печени у мышей. Уже голодавшие мыши меняют свою реакцию на последующие периоды голодания по сравнению с мышами, голодающими в первый раз.

Ключевые гены, отвечающие за производство топлива (кетоновых тел), активируются во время первого периода голодания. После начала нормального кормления гены успокаиваются, но они помнят о предыдущих "голодных временах". При новом периоде голодания гены готовы сразу включить механизм адаптации и начать интенсивно работать. Ученые считают, что периодическое голодание действительно полезно для здоровья. Оно улучшает липидный обмен, хотя масса тела остается практически неизменной.

Доктор Гольдштейн отметил: "Наше исследование показывает, как печень адаптируется к периодическому голоданию с помощью механизма, напоминающего память, который готовит ее к будущим голоданиям. Этот процесс показывает замечательную способность печени динамично настраиваться на периоды питания и голода".

Полученные результаты позволяют по-новому взглянуть на метаболические преимущества голодания и его потенциальное применение в здравоохранении и диетологии.