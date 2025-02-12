Многие виды райских птиц могут излучать свет через свое оперение

Исследования показали, что большинство райских птиц обладают биофлуоресценцией, то есть они способны поглощать и излучать свет через свое тело за счёт распада химических веществ.

Исследования показали, что 37 из 45 видов райских птиц обладают биофлуоресценцией, это означает, что определенные участки их оперения или другие части тела поглощают ультрафиолетовый или синий свет и излучают его в виде света с более низкими частотами. Команда ученых Американского музея естественной истории поместила самцов и самок каждого вида под синий свет в темной комнате и зафиксировала длины волн и интенсивность излучаемого света. В некоторых случаях они также использовали ультрафиолетовое освещение для изучения кожи.

Результаты показали, что самцы 21 вида проявили биофлуоресценцию на различных участках оперения, таких как перья головы, шеи, живота и хвоста. Кроме того, эти виды, а также еще 16, продемонстрировали биофлуоресценцию внутри рта и горла. У самок также наблюдалось это явление. У некоторых это проявлялось на груди и животе, или на перьях, образующих полоски вокруг глаз по бокам головы.

Команда отметила, что излучаемый свет варьировался от светло-голубого и сине-зеленого до зеленого и зелено-желтого оттенков.

Ученые также сообщили, что биофлуоресценция не была замечена у видов из родов Lycocorax, Manucodia и Phonygammus. По их мнению, это подтверждает гипотезу о том, что биофлуоресценция присутствовала у общего предка всех райских птиц, но была утрачена у предка этих трех групп.