Исследование: повторяющийся стресс приводит к ухудшению слуха

Ученые Университета Бен-Гуриона показали, что после недельного стресса у мышей происходят изменения в обработке звука мозгом и снижается эффективность восприятия громких звуков.

Работа опубликована в журнале PLOS Biology.

Повторяющиеся стрессы оказывают негативное воздействие на психическое здоровье и могут привести к психическим расстройствам. Они могут вызывать изменения в нашем восприятии мира, заставляя нас вздрагивать при громких звуках, раздражаться на неприятные запахи.

Чтобы понять, как повторяющийся стресс влияет на обработку мозгом сенсорной информации, ученые ежедневно в течение недели подвергали мышей стрессу, заключая их на полчаса в очень тесном пространстве. Затем ученые измерили, как меняется обработка звука мозгом.

После недельного стресса способность животных воспринимать звук не изменилась: слуховые области стволе мозга работали нормально. Но в слуховой коре головного мозга у животных, переживших стресс, наблюдалась повышенная спонтанная активность нейронов. В ответ на звуки тормозные нейроны продемонстрировали ненормально сильную реакцию, в то время как активирующие нейроны были менее чувствительны.

В поведенческой задаче, которая требовала от мышей, подвергшихся стрессу, различать громкие и тихие звуки, мыши реагировали на громкие звуки, как на тихие. Это свидетельствует о снижении восприятия громкости. Хотя исследование проводилось на мышах, ученые считают, что повторяющийся стресс может изменить восприятие и реакцию, не только у мышей, но и у других животных, и у людей.