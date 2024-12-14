Собаки используют комбинации звуковых кнопок для общения с хозяевами

Собаки способны осознанно комбинировать звуковые кнопки с двумя словами, чтобы выражать свои потребности и желания, а не просто нажимать кнопки случайно.

Ученые из Калифорнийского Университета в Сан-Диего изучили свыше 260000 нажатий кнопок у 152 собак и выяснили, что осмысленные сочетания, например "улица + туалет", встречаются чаще, чем случайные. Данные были собраны с использованием мобильного приложения FluentPet, через которое владельцы в реальном времени фиксировали нажатия кнопок своими питомцами. Результаты свидетельствуют о том, что собаки используют звуковые доски для более эффективного общения с людьми.

Для того чтобы определить, были ли комбинации кнопок случайными, имитационными или действительно осознанными, исследователи использовали компьютерное моделирование. Результаты показали, что многокнопочные нажатия следовали определенным схемам, которые значительно отличались от случайных, что подтверждает наличие преднамеренной коммуникации.

Эксперимент показал, что самые часто используемые кнопки были связаны с основными потребностями, такими как "улица", "угощение", "игра" и "туалет". Ученые обратили внимание, что сочетания вроде "улица" + "туалет" или "еда" + "вода" использовались осознанно и встречались чаще, чем могло бы быть при случайном нажатии.