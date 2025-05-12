Инвазивные пауки в израильских городах защищаются от хищников лучше, чем местные

Ученые из Университета Бен-Гуриона показали, что инвазивные пауки, поселившиеся в городах Израиля, используют систему защиту от хищных ос, неизвестную местным видам.

Работа опубликована в журнале Proceedings of the Royal Society B.

Мы живем во время достаточно быстрых климатических изменений, связанных с глобальным потеплением. Эти изменения влияют не только на человека, но и на животных, и на микробные сообщества, и на насекомых, и на пауков. Изменения климата подталкивают пауков к миграции, и инвазивные виды вторгаются на территории, где их прежде не было.

Один из важных факторов для закрепления вида на новом месте, является стратегия защиты потомства.

"Для организмов, которые развиваются из яиц, например, для пауков, родительская защита имеет решающее значение. Сами яйца беззащитны и очень привлекательны для паразитов и хищников", – объяснила соавтор работы Валерия Арабески.

Паук коричневая вдова (Latrodectus geometricus) является в Израиле городским инвазивным видом, который обычно живет под мусорными баками и в щелях зданий. Ученые сравнили поведение коричневой вдовы и местных пауков вида белая вдова, которые традиционно живут в засушливых регионах Ближнего Востока.

Пауки обоих видов заворачивают яйца в шелковые коконы и их охраняют. Оба вида пауков начали волноваться, когда крошечные паразитические осы (Philolema latrodecti) приблизились к паутине, в которой находились яйцевые мешочки пауков. Коричневая вдова бегала вокруг яйцевых мешочков, защищая их лапками. Белая вдова трясла всем телом, чтобы сбросить осу с паутины.

Ученые заметили, что коричневая вдова ведет себя очень активно. Она ловит и убивает ос, чего белая вдова никогда не делает. Коричневые вдовы покрывают яйцевые мешочки специальными защитными шипами, которые мешают осам откладывать свои яйца в кладку паука. Этого никогда не делают местные виды. Причем коричневые вдовы увеличивают плотность шипов, когда рядом появляются осы.

Как показали ученые, инвазивная коричневая вдова более эффективно защищает свое потомство. Это создает дополнительную угрозу для местной белой вдовы, чьи яйца осам атаковать проще. Ученые отмечают, что коричнева вдова – только один из многочисленных случаев вторжения инвазивных видов, которые способны запустить серьезные изменения в экосистемах израильских городов.