Исследователи выяснили, почему пластик выделяет опасные микрочастицы

Ученые объяснили молекулярный процесс, из-за которого пластик образует опасные микрочастицы в больших количествах, которые проникают в живые организмы.

Ученые из Колумбийского инженерного университета описали молекулярный механизм, который объясняет, почему маленькие частицы пластика отсоединяются в таком большом количестве.

С момента своего появления на рынке 75 лет назад пластик стал повсеместно распространенным. Оказалось, что именно те свойства, которые делают пластик прочным и гибким, приводят к образованию наноразмерных частиц – так называемого "нанопластика". Это относится к 75-80% всех пластиков – полукристаллических полимеров.

Ученые обнаружили, что процесс разрушения начинается в мягких слоях пластика, которые со временем теряют свою прочность из-за воздействия окружающей среды и могут разрушаться, даже если пластик не подвергается нагрузке. Эти мягкие слои быстро распадаются в окружающей среде. Проблемы возникают, когда разрушение мягких слоев приводит к отламыванию твердых слоев. Эти кристаллические фрагменты становятся нано- и микропластиком, который может оставаться в окружающей среде на протяжении столетий и причинять вред живым существам, включая людей. В исследовании ученые показали, как легко эти мягкие соединители разрушаются даже в условиях покоя, например, на свалке. Как только этот слой повреждается, твердые сегменты не могут оставаться на месте и начинают распространяться в окружающую среду.

Эти частицы находятся в окружающей среде, и некоторые из них попадают в организм человека. Наименьшие из них способны проникать через клетки и достигать их ядер, где могут начать воздействовать на ДНК. Нано- и микропластики, которые по размеру и форме напоминают асбест, увеличивают риск возникновения рака, сердечных заболеваний, инсульта и других заболеваний.