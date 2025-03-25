Жевательная резинка может выделять микропластик в слюну

В рамках пилотного исследования ученые выяснили, что жевательная резинка может выделять сотни или тысячи частиц микропластика, которые могут попасть в слюну и потенциально быть проглочены.

Ученые Калифорнийского университета подсчитали, что люди потребляют десятки тысяч частиц микропластика ежегодно через пищу, напитки, пластиковую упаковку, покрытия и производственные процессы. Однако жевательная резинка как источник микропластика не была должным образом исследована, несмотря на ее популярность по всему миру. Поэтому ученые решили выяснить, сколько микропластика человек может проглотить при жевании натуральных и синтетических жвачек.

Исследователи протестировали пять марок синтетической и пять марок натуральной жевательной резинки, которые можно купить в магазинах. Ученые стремились минимизировать влияние человеческого фактора, связанного с различными методами жевания и составом слюны, поэтому каждый кусочек жевал один и тот же человек. В рамках эксперимента использовалось по семь кусочков каждой марки жвачки.

В лаборатории человек жевал жвачку в течение 4 минут, собирая образцы слюны каждые 30 секунд. Затем он полоскал рот водой, и все собранные образцы объединялись в один. В другом эксперименте слюна собиралась в течение 20 минут, чтобы изучить скорость высвобождения микропластика из жвачки. После этого исследователи измерили количество микропластика в каждом образце слюны. Пластиковые частицы либо окрашивались в красный цвет и подсчитывались под микроскопом, либо анализировались с помощью инфракрасной спектроскопии с преобразованием Фурье, что позволяло определить полимерный состав частиц.

Исследования показали, что в среднем на каждый грамм жвачки приходится 100 микропластиков, хотя некоторые отдельные кусочки могут выделять до 600 частиц на грамм. Обычно кусок жвачки весит от 2 до 6 граммов, что означает, что большой кусок может выделить до 3000 частиц пластика. Если средний человек жует от 160 до 180 маленьких кусочков жвачки в год, это может привести к проглатыванию около 30 000 частиц микропластика. Поскольку человек в целом потребляет десятки тысяч таких частиц ежегодно, жевание жвачки может существенно увеличить это количество.

Большая часть микропластика отделялась от жвачки в первые 2 минуты жевания. Ученые утверждают, что не все частицы высвобождаются из-за ферментов в слюне, которые их расщепляют. Вместо этого, процесс жевания достаточно абразивен, чтобы частицы отслаивались. Через 8 минут жевания 94% микропластиков, собранных в ходе эксперимента, были выделены. Поэтому исследователи предполагают, что если люди хотят снизить воздействие микропластика от жевательной резинки, им следует жевать один кусочек дольше, а не постоянно начинать новый.