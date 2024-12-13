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Наука и Хайтек

Во время аллергической реакции одни иммунные клетки переваривают другие

Исследования
Медицина
время публикации: 13 декабря 2024 г., 09:32 | последнее обновление: 13 декабря 2024 г., 09:33
Во время аллергической реакции одни иммунные клетки переваривают другие
AP Photo/City of Hope

Исследователи обнаружили, что некоторые иммунные клетки атакуют своих собственных "союзников" во время аллергических реакций.

Ученым из Университета Мюнстера в Германии удалось увидеть, как во время аллергии гиперактивные клетки привлекают и захватывают другие важные иммунные клетки, после чего высвобождают воспалительные химические вещества из своих "пленников", этот процесс назван нексоцитозом.

Исследователи заставили тучные клетки реагировать на белок из крови человека, а затем с помощью микроскопа наблюдали за реакциями как у мышей, так и людей. Тучные клетки привлекали нейтрофилы и поглощали специализированные белые кровяные вещества.

После того как захваченные нейтрофилы погибали, их белки, ДНК и другие молекулы оставались внутри тучных клеток. Они могли использовать остатки нейтрофилов для своего поддержания или, наоборот, выбрасывать воспалительные вещества, содержащиеся в гранулах, через процесс нексоцитоза, когда начиналась новая аллергическая реакция.

Ученые надеются, что их открытие поможет в изучении коренных причин заболеваний, связанных с аллергиями и расстройствами иммунной системы, таких как астма и дерматит.

Наука и Хайтек
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