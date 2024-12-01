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Наука и Хайтек

Ученые обнаружили, что волки могут переносить пыльцу, как пчелы

Исследования
Биология
время публикации: 01 декабря 2024 г., 15:30 | последнее обновление: 01 декабря 2024 г., 13:57
Ученые обнаружили, что волки могут переносить пыльцу, как пчелы
AP Photo/Gerry Broome

В Эфиопии была обнаружена волчица, облизывающая цветы. Это вызвало интерес ученых, которые предположили, что волки могут переносить пыльцы, подобно пчелам.

Команда экологов из Оксфордского университета предполагает, что плотоядные животные могут переносить пыльцу с одного растения на другое, что делает эфиопского волка первым крупным хищником, играющим роль опылителя. Животные ищут нектар на цветках Kniphofia foliosa, при этом на их мордах остается значительное количество пыльцы, соответственно, они переносят ее дальше.

Более того, за годы полевых исследований ученые заметили, что волки время от времени проявляют интерес к сахару. Для более глубокого изучения они наблюдали за шестью волками из разных стай в течение четырёх дней. Во время исследования группа наблюдала, как один волк облизывал до 30 цветков за один раз.

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