Израильские ученые предложили новый метод предсказания землетрясений

Исследование ученых Еврейского университета Иерусалима сосредоточено на "тихих" предшественниках огромных катастроф и позволяет улучшить прогнозы землетрясений.

Используя эксперименты и инновационные модели, ученые показали, как медленное, практически незаметное изменение напряжения в геологических структурах становится своего рода "спусковым крючком" для мощной сейсмической активности.

Исследование опубликовано в журнале Nature.

Команда провела серию экспериментов и разработала теоретические модели, чтобы продемонстрировать, как медленное движение геологических структур при пороговых напряжениях переходит в динамические разрывы, которые приводят к землетрясениям. Ученые учли ширину и геометрию разломов – фактор, который часто упускается из виду в традиционных моделях.

Соавтор работы профессор Джей Файнберг говорит: "Мы показываем, что медленные процессы, на первый взгляд никак не связанные с сейсмической активностью, являются предпосылкой для сейсмического разрыва, обусловленного локальным напряжением и геометрическими ограничениями. Это имеет глубокие последствия для понимания того, когда и как начинаются землетрясения".

Процесс начинается с образования небольших, медленно движущихся двумерных очагов трения. Эти участки постепенно расширяются и переходят к быстрой динамике крупномасштабных разрушений. Анализ геометрических свойств разломов позволяет по-новому взглянуть на структурные и механические факторы, влияющие на начало сейсмической активности.

Кажущиеся "тихими" предвестники катастроф, на которые раньше не обращали внимания, содержат важную информацию о надвигающихся сейсмических событиях. Это открытие может стать основой для создания прогностических моделей и улучшить наши возможности по предсказанию землетрясений.

Ученые отмечают, что результаты исследования выходят за рамки науки о землетрясениях. Они позволяют оценивать прочность многих материалов и динамику их разрушения.