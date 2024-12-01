Наблюдение за животными из космоса поможет предсказать землетрясения и извержения вулканов

Отслеживание поведения и перемещения животных из космоса поможет изучить множество природных явлений.

Ученые из Института Общества Макса Планка в рамках исследования регистрируют тысячи собак, коз и других животных, чтобы отслеживать их передвижения с помощью спутниковых технологий. Устройство Icarus позволит отслеживать детальные маршруты перемещения животных с помощью специализированного спутника, запуск которого запланирован на следующий год. Цель исследования состоит в том, чтобы с помощью животных люди могли предсказывать надвигающиеся природные явления, такие как землетрясения и извержения вулканов.

Ранние эксперименты уже показали эффективность метода наблюдения за животными из космоса. На склонах Этны в Сицилии поведение коз оказалось эффективным индикатором предстоящих крупных вулканических извержений. Согласно данным датчиков, перед извержением животные проявляли беспокойство и не поднимались на более высокие пастбища, куда в обычных условиях отправлялись охотно.

Подобные наблюдения проводились за собаками, овцами и другими животными в горах Абруццо недалеко от Рима. Ученые выяснили, что их поведение предсказало семь из восьми крупных землетрясений, произошедших в регионе за последние 12 лет.

Технология также должна помочь ученым лучше понять механизмы, управляющие миграцией животных. Миниатюрные датчики уже установлены на таких мелких существах, как бражники "мёртвая голова" (Acherontia atropos), и их перемещения могут вскоре раскрыть секреты ежегодных миграций на расстояние до 2000 миль между Европой и Африкой. Кроме того, устройство даст возможность изучать животные популяции, чтобы выяснить, как они адаптируются к изменениям среды обитания, вызванным глобальным потеплением.