x
07 января 2025
|
последняя новость: 21:15
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
07 января 2025
|
07 января 2025
|
последняя новость: 21:15
07 января 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Наука и Хайтек

Моше Нуссбаум, речь которого пострадала из-за болезни, вернется в эфир 12-го телеканала с помощью ИИ

ИИ
Технологии
время публикации: 07 января 2025 г., 19:34 | последнее обновление: 07 января 2025 г., 19:55
Моше Нуссбаум
Chaim Goldberg/Flash90

Около года назад журналист телеканала "Кешет" Моше Нуссбаум сообщил, что у него диагностирован боковой амиотрофический склероз (ALS). Какое-то время он продолжал делать репортажи, но речь его становилась все менее разборчивой, а затем он совсем исчез из эфира.

В начале этой недели телеканал сообщил, что Нуссбаум возвращается в эфир. В этом ему поможет искусственный интеллект и технология, разработанная компьютерными и техническими специалистами телеканала.

Нуссбаум будет готовить тексты репортажей, которые будут озвучены с помощью ИИ. При этом специалисты телеканала говорят, что зрители будут видеть не "аватар" журналиста, а его изображение, обработанное с помощью новых технологий.

Наука и Хайтек
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Наука и Хайтек // 07 января 2025

Израильский стартап применил ИИ-модель для зашиты рыбоводческих ферм и солнечных батарей от птиц
// https://www.newsru.co.il/ // Наука и Хайтек // 05 января 2025

Система ИИ помогает врачам выявлять пациентов с риском самоубийства