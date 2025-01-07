Моше Нуссбаум, речь которого пострадала из-за болезни, вернется в эфир 12-го телеканала с помощью ИИ

Около года назад журналист телеканала "Кешет" Моше Нуссбаум сообщил, что у него диагностирован боковой амиотрофический склероз (ALS). Какое-то время он продолжал делать репортажи, но речь его становилась все менее разборчивой, а затем он совсем исчез из эфира.

В начале этой недели телеканал сообщил, что Нуссбаум возвращается в эфир. В этом ему поможет искусственный интеллект и технология, разработанная компьютерными и техническими специалистами телеканала.

Нуссбаум будет готовить тексты репортажей, которые будут озвучены с помощью ИИ. При этом специалисты телеканала говорят, что зрители будут видеть не "аватар" журналиста, а его изображение, обработанное с помощью новых технологий.