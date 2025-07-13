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Наука и Хайтек

Музей, известный своими экспозициями динозавров, обнаружил окаменелость под своей парковкой

Археология
время публикации: 13 июля 2025 г., 14:30 | последнее обновление: 13 июля 2025 г., 13:03
Часть окаменелого позвонка травоядного динозавра, найденного глубоко под парковкой
AP Photo/Thomas Peipert

Музей в Денвере (США), широко известный своими экспозициями динозавров, сделал удивительное открытие буквально у себя под ногами – прямо под парковкой, пишет The Guardian. Окаменелость была обнаружена в ходе бурения скважины глубиной свыше 230 метров, предназначенной для оценки возможности использования геотермального отопления в музее.

Новое открытие не столь зрелищно на вид – это всего лишь окаменелость, напоминающая по форме хоккейную шайбу. Однако вероятность найти подобный экземпляр в таком месте была крайне низкой, что делает находку особенно неожиданной. Учитывая, что диаметр скважины составляет всего около 5 сантиметров, сотрудники музея затрудняются выразить, насколько невероятным было то, что бур попал прямо в кость динозавра – даже в районе, богатом окаменелыми останками.

По словам сотрудников музея, подобные находки в кернах из буровых скважин по всему миру чрезвычайно редки – известно лишь о двух подобных случаях, не говоря уже о том, чтобы они происходили прямо на территории музея, посвященного динозаврам. Предполагается, что найденный фрагмент принадлежит позвонку небольшого растительноядного динозавра, обитавшего в позднем меловом периоде, примерно 67,5 миллионов лет назад. Помимо кости, в образце из скважины также обнаружены окаменелые остатки древней растительности.

В последние годы в этом районе уже находили окаменелые останки динозавров, включая фрагменты костей тираннозавра рекса и трицератопса. Однако, как отмечают ученые, это открытие стало самым глубоким и древним среди всех, сделанных в пределах Денвера.

Независимые специалисты подтвердили подлинность находки. Сейчас обнаруженная окаменелость выставлена в экспозиции Денверского музея природы и науки, но проводить дальнейшие раскопки под парковкой в ближайшее время не планируют.

Наука и Хайтек
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