Ученые предложили объяснение массовой гибели динозавров у "Реки Смерти"

Палеонтологи из Музея динозавров Филипа Дж. Карри (Канада) рассказали о возможных причинах гибели стада динозавров 72 миллиона лет назад на территории нынешнего штата Альберта.

На карте штата Альберта (Канада) нет такого название "Река смерти". Там есть река Пайпстоун и на ней есть массовое захоронение динозавров, которому 72 миллиона лет. Это одно из самых массовых захоронений, обнаруженных за все время палеонтологических исследований. Это захоронение с легкой руки журналистов и получило название "Река смерти".

Захоронение было обнаружено еще 1970-е годы, но его масштаб стал ясен позднее, в основном, после раскопок 2008 года. Сейчас группа палеонтологов под руководством профессора Эмили Бамфорт из Музея динозавров Филипа Дж. Карри, продолжает активное исследование "Реки смерти".

Все кости в этом захоронении принадлежат одному виду – пахиринозавру, родственнику трицератопса. Это крупные растительноядные динозавры длиной до 5 метров и весом около двух тонн. У них была массивная голова с костяным воротником и характерная "шишка" на носу вместо рога. Плотность находок здесь уникальна: палеонтологи находят до 300 костей на квадратный метр. Костяной слой тянется на километр вглубь холма. Уже собрано более 8 тысяч костей, но исследовано далеко не все захоронение. Это позволяет изучать не только строение тела динозавров, но и возрастные группы, индивидуальные различия и структуру древнего стада.

На новом этапе раскопок ученые постараются разобраться с главной тайной "Реки смерти": что здесь случилось 72 миллиона лет назад? Основная версия ученых на сегодня такая: стадо пахиринозавров погибло одновременно в результате внезапной катастрофы. Палеонтологи считают, что эти динозавры совершали сезонные миграции большими группами, перемещаясь на сотни километров в поисках пастбищ. В какой-то момент стадо оказалось в ловушке: вероятнее всего, произошло внезапное наводнение. Эмили Бамфорт рассказала BBC о гипотезе, которая на сегодня считается наиболее правдоподобной. Стадо было застигнуто потоком воды, вызванным интенсивным ливнем в горах. Вода смыла животных, вырвала деревья и переместила валуны. Массивные и не приспособленные к плаванию пахиринозавры спастись не смогли.

Сейчас продолжается активная фаза раскопок, научные результаты ученые планируют опубликовать позднее.