Известный своей жестокостью римский император, возможно, был любителем растений

Согласно новому исследованию, опубликованному в журнале Proceedings of the European Academy of Sciences and Arts, существует предположение, что император Гай, более известный как Калигула, мог обладать знаниями в области древней фармакологии. Калигула был третьим императором Римской империи и правил с 37 по 41 год н. э., пока не был убит. Исторические источники, сохранившиеся со времен его недолгого правления, свидетельствуют о его склонности к роскоши, мании величия, жестокости и отклоняющемуся поведению в личной жизни.

Ученые изучили короткий эпизод о Калигуле, изложенный историком Светонием в его труде "Двенадцать цезарей". Этот сборник биографий римских императоров, датируемый II веком, указывает на то, что Калигула, несмотря на свою репутацию тирана, возможно, обладал более глубокими медицинскими знаниями, чем предполагалось ранее. В тексте описывается история неизвестного римского сенатора, который, страдая от неуточненной болезни, берет отпуск и отправляется в греческий курортный город Антикира. Он надеется восстановить здоровье с помощью лечения морозником – цветущим растением, использовавшимся в древней медицине.

Однако, когда сенатор обращается к Калигуле с просьбой продлить отпуск, император приказывает его казнить, язвительно заявив, что "если морозник не помог за все это время, то теперь ему показано кровопускание". Анализ, проведенный исследователями из Йельского университета, предлагает новое понимание этого эпизода, добавляя исторический контекст относительно роли Антикиры в Римской империи и предполагая, что Калигула, возможно, имел представление о лечебных свойствах растений.

"Наша работа показывает, что Антикира функционировала как своего рода клиника Майо в римском мире – место, куда богатые и влиятельные римляне приезжали для лечения. "Он не так широко доступен в других местах", – пояснил Эндрю Кох, другой автор исследования.

Антикира, портовый город, расположенный на побережье Коринфского залива в области Фокида в центральной Греции, была широко известна благодаря лечебным свойствам чемерицы, особенно в терапии эпилепсии и психических расстройств. В древних источниках упоминаются два вида этого растения: белая чемерица, применявшаяся для лечения заболеваний, связанных с головой, и черная – для очистки кишечника. Город приобрел репутацию центра, где изготавливали эффективные настои из чемерицы, используемые при лечении меланхолии, безумия, эпилепсии и подагры.

Ученые выдвигают предположение, что Антикира могла иметь особое значение для самого Калигулы, поскольку исторические свидетельства указывают на его возможные страдания от эпилепсии и бессонницы – недугов, которые, по мнению современников, успешно лечились средствами, производимыми в этом городе.