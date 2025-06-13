Определены нейроны, отвечающие за подавление запойного пьянства

Зависимость от алкоголя и его чрезмерное потребление являются серьезной угрозой для общественного здоровья, приводя к миллионам смертей, в том числе напрямую. Исследователям из Медицинской школы Чана Массачусетского университета удалось точно определить

участок мозга, отвечающий за сдерживание чрезмерного потребления алкоголя, выделив конкретный нейронный ансамбль. Для этого они использовали сочетание передовых методов: волоконную фотометрию, оптогенетику, электрофизиологию, транскриптомику отдельных клеток и технологию вирусных векторов.

Нейронные ансамбли – это небольшие, одновременно активируемые группы нейронов, которые представляют собой ключевые элементы нейронного кода в мозге. Они работают в согласованных и повторяющихся паттернах, формируя характерную схему активности, часто в ответ на определённые раздражители.

Используя специализированную модель мышей, позволяющую отслеживать и управлять нейронами, активными в заданный период времени, Мартин и его команда сумели обнаружить небольшую группу нейронов, которые включаются в ответ на эпизоды чрезмерного потребления алкоголя.

Когда нейроны активируются у подопытных животных, они начинают излучать яркий флуоресцентный белок, который можно зафиксировать с помощью волоконной фотометрии. Поскольку наблюдение происходит в реальном времени, исследователи могут точно определить, какие нейроны реагируют на конкретный стимул. Далее, с помощью оптогенетики – метода, позволяющего с помощью света управлять активностью клеток в живом организме – эти нейроны можно целенаправленно включать или выключать, подобно выключателю. Это дает возможность ученым отслеживать изменения в поведении животного и напрямую связывать их с работой определенных нейронов в мозге.

Ученые предполагают, что с дальнейшим развитием технологий и способностью отслеживать активность даже самых малочисленных групп нейронов, может оказаться, что за контроль над пьянством отвечает всего 20-30 нейронов. Понимание того, какие именно это клетки, может стать ключевым шагом к созданию точечных и эффективных методов лечения алкогольной зависимости.