Пожилые более склонны к риску и эффективнее противостоят манипуляции, чем считалось ранее

Новое исследование опровергает распространенный миф о том, что пожилые люди боятся рисковать и легко поддаются манипуляциям.

Команда ученых из Университета SWPS решила сосредоточиться на том, как пожилые люди воспринимают эффект приманки или асимметричного доминирования, при котором наличие дополнительного выбора влияет на предпочтения объекта. Кроме того, они изучили, как возраст сказывается на принятии решений в ситуациях, связанных с риском.

В рамках исследования с использованием специально разработанных игровых заданий ученые провели два эксперимента: онлайн-тестирование с участием 357 человек и лабораторное исследование, в котором приняли участие 173 человека. Участников разделили на три возрастные группы: молодые (18-33 года), средний возраст (42-57 лет) и пожилые (65-80 лет). При этом между группами не было значительного различия в уровне образования.

Результаты показали, что пожилые участники проявляли заметно большую склонность к риску по сравнению с молодыми, а представители обеих возрастных групп оказались одинаково устойчивы к манипуляциям, связанным с эффектом привлекательности.

Несмотря на то, что пожилые люди допускали ошибки в тестах, которые были связаны с финансовыми и социальными рисками, благодаря практике, они смогли значительно улучшить свои навыки принятия решений. Им просто нужно было больше времени для освоения новых задач. К завершению эксперимента их результаты не уступали показателям молодых участников. Это указывает на то, что, хотя возраст может замедлять скорость обработки новой информации, он не снижает способность принимать обоснованные решения или сопротивляться манипуляциям.