Интернет положительно влияет на психическое здоровье пожилых людей

Люди старшего возраста, которые пользуются интернетом, сообщают о меньшем количестве симптомов депрессии, более высокой удовлетворенности жизнью и лучшей самооценке здоровья.

Команда исследователей из Гонконгского университета выяснила, что использование интернета оказывает положительное влияние на психическое здоровье пожилых людей в 23 странах. Этот результат подтверждает связь между цифровыми технологиями и улучшением психоэмоционального состояния среди людей.

Исследователи проанализировали данные более 87000 взрослых старше 50 лет из 23 стран с высоким и средним доходом, таких как США, Великобритания и Китай. Результаты показали, что использование интернета влияет на меньшее проявление симптомов депрессии и более высокой удовлетворенностью в жизни. Однако степень этих положительных изменений варьировалась в зависимости от демографических факторов, таких как генетика, социальное положение и поведение. Также выяснилось, что более частое использование интернета связано с улучшением психического состояния.

Исследование показывает, что использование интернета связано с улучшением психического здоровья пожилых людей, особенно в странах со средним уровнем дохода, таких как Китай. В этих регионах доступ к профессиональным психиатрическим услугам может быть ограничен, и интернет, где люди могут совершать онлайн-покупки, заниматься цифровым образованием и использовать социальные сети, становится важным инструментом для поддержки психоэмоционального состояния.