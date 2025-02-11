Израильский стартап разработал ИИ-модель, предупреждающую о заболеваниях

Компания Lavaa Health разработала ИИ-модель, которая следит за всеми данными пациента и распознает ранние признаки потенциальных проблем со здоровьем.

Адам Амитай, генеральный директор компании Lavaa начал с того, что опросил 200 врачей в США, прежде чем понял, как ИИ может помочь им. Он опирался на свой семилетний опыт работы в качестве кибер-офицера в ЦАХАЛе, где одной из его главных задач было вычленение важных деталей из массы данных.

"Я понял, что в здравоохранении существует большая проблема с обработкой данных, – рассказал Амитай в интервью ISRAEL21c. – Главная проблема – в первичном медицинском обслуживании, в тех людях, которые ежедневно отвечают за ваше здоровье. Они реагируют на ситуацию, а не действуют на опережение".

Платформа Lavaa Preventive Care Engine Platform на базе искусственного интеллекта помогает врачу, предлагая научно обоснованные выводы. ИИ-модель – это виртуальный помощник врача. Она предупреждает о возможных заболеваниях, но оставляет за врачом всю полноту принятия решений от постановки диагноза до плана лечения.

"Мы не позволяем компьютеру автоматически определять заболевания. Мы используем принятые во всем мире протоколы лечения, но для извлечения данных применяем искусственный интеллект, – говорит Амитай. – Врачи не могут самостоятельно просмотреть все эти данные за то время, которое у них есть. Это просто невозможно, так что модель оказывает им огромную поддержку".

ИИ-модель может генерировать вопросы для конкретного пациента на основе того, что она видит в его записях, чтобы уточнить свои предсказания. Она действует как система раннего предупреждения, призванная предотвратить развитие хронических или психологических заболеваний, а также рака.

В настоящее время Lavaa обслуживает более 700 тысяч пациентов в США, но компания планирует предоставлять услуги по всему миру. По оценкам Lavaa, на сегодняшний день технология спасла 1 500 жизней. "Это люди, у которых было заболевание, которое могло оказаться неизлечимым, но мы вовремя заметили его и смогли предупредить врача, а значит, пациенты получили либо нужные, либо лучшие лекарства, либо лучшее лечение, либо направление в нужное место", – говорит Амитай.

Сотрудники компании работают в Израиле и США. Lavaa была основана в 2021 году и привлекла 5 миллионов долларов инвестиций. На конец этого года запланирован новый раунд финансирования.