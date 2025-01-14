В Иерусалиме впервые обнаружено еврейское святилище эпохи Первого Храма

В ходе раскопок, проводившихся Управлением древностей в Граде Давида рядом со старым городом Иерусалима, был обнаружен высеченный в скале культовый комплекс. В статье, опубликованной руководителем раскопок Эли Шукруном в издании "Атикот", утверждается, что речь идет о святилище эпохи Первого Храма.

Это первое иудейское святилище, обнаруженное в Иерусалиме за все время археологических изысканий и одно из немногих, найденных в Эрец-Исраэль. Археологи полагают, что в VIII веке до н.э., во время религиозной реформы царя Хезкиягу (Езекии), который сосредоточил культ в расположенном на Храмовой горе Храме, святилище было засыпано.

Площадь здания около 220 метров, в нем восемь вырубленных в скале помещений, использовавшихся для различных храмовых нужд. Здесь есть маслодавильня и винодавильня, помещение с каналом для отвода жидкости, которое ученые считают алтарем, а также вертикально стоящая стелла, предположительно – мацева, символизирующая божество.

В одном из помещений в полу вырублены каналы в форме латинских букв V. Ученые еще не установили, для чего они предназначались, однако у Шукруна есть предположение, что они служили для установки утвари, используемой в культовых целях.

Радом со зданием обнаружена высеченная в камне пещера, где хранились артефакты, датируемые VIII веком до н.э., в том числе котлы для приготовления пищи, кувшины со следами надписей на раннем иврите, гирьки, скарабеи, перстни с печатями, жернова.

"Зданием перестали пользоваться в VIII веке до н.э., скорее всего – после реформы Хезкиягу, приказавшего уничтожить святилища, оставив только Храм – о существовании таких святилищ мы знаем из Писания. Тогда же он был засыпан. Мы начали раскопки в 2010 году и были удивлены сохранностью комплекса, в том числе мацевы", – рассказывает Шукрун.

"Строение, обнаруженное в Граде Давида – свидетельство богатой истории Иерусалима. Такие открытия – свидетельство наших корней, насчитывающей тысячи лет связи еврейского народа с Иерусалимом", – отметил министр по делам наследия Амихай Элиягу.