14 января 2026
Reuters: власти Китая рекомендовали компаниям отказаться от ПО кибербезопасности из США и Израиля

время публикации: 14 января 2026 г., 14:17 | последнее обновление: 14 января 2026 г., 14:25
Flash90/Yossi Aloni

Власти КНР уведомили ряд китайских компаний о необходимости прекратить использование программного обеспечения для кибербезопасности, разработанного в США и Израиле, сообщает Reuters.

По словам собеседников агентства, в Пекине опасаются, что такое ПО может собирать и передавать конфиденциальные данные за рубеж.

По данным Reuters, среди компаний, чьи продукты попали под ограничения, названы VMware (принадлежит Broadcom), Palo Alto Networks, Fortinet, а также израильская Check Point.

Reuters не удалось установить, сколько именно китайских компаний получили соответствующие уведомления.

Китайский интернет-регулятор и министерство промышленности и информатизации не ответили на запросы о комментарии. Упомянутые выше компании также не давали комментариев.

