Тревога в Иерусалиме, Тель-Авиве и других районах центра Израиля

В 1:43 1 марта тревога "Цева адом" прозвучала во многих населенных пунктах в центре Израиля, включая Иерусалим, Бейт-Шемеш, Кирьят-Гат и др. Зафиксирован ракетный обстрел из Ирана. Работает система ПРО.

Тревога в Тель-Авиве и окрестностях.

В 11:48 сирены в Гуш-Дане, округах а-Шарон, Шфела, Яркон, Менаше, в Самарии и в Иорданской долине.

В 11:50 тревога на севере Израиля – в Западной Галилее, Верхней Галилее, на Голанских высотах