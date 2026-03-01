x
Израиль

Тревога в Иерусалиме, Тель-Авиве и других районах центра Израиля

Цева адом
Война с Ираном
время публикации: 01 марта 2026 г., 01:53 | последнее обновление: 01 марта 2026 г., 02:02
Тревога в Иерусалиме и других районах центра Израиля
Ayal Margolin/Flash90

В 1:43 1 марта тревога "Цева адом" прозвучала во многих населенных пунктах в центре Израиля, включая Иерусалим, Бейт-Шемеш, Кирьят-Гат и др. Зафиксирован ракетный обстрел из Ирана. Работает система ПРО.

Тревога в Тель-Авиве и окрестностях.

В 11:48 сирены в Гуш-Дане, округах а-Шарон, Шфела, Яркон, Менаше, в Самарии и в Иорданской долине.

В 11:50 тревога на севере Израиля – в Западной Галилее, Верхней Галилее, на Голанских высотах

