01 марта 2026
Ближний Восток

Иранское агентство FARS заявляет о 118 погибших в результате удара по школе в Минабе

Погибшие
Война с Ираном
время публикации: 01 марта 2026 г., 01:25 | последнее обновление: 01 марта 2026 г., 01:33
Иранское агентство FARS заявляет о 118 погибших в результате удара по школе в Минабе
AP Photo/Allison Robbert

Иранское агентство FARS заявляет о 118 погибших в результате удара по школе в Минабе в провинции Хормозган, на юге Ирана.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что в результате удара по школе на юге Ирана могли погибнуть до 160 человек.

Власти Ирана обвиняют в гибели школьников Израиль и США. Представитель Ирана в ООН выступил с соответствующим заявлением.

Независимых подтверждений гибели такого количества людей в школе в Минабе нет. Обстоятельства этого происшествия уточняются.

