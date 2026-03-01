Иранское агентство FARS заявляет о 118 погибших в результате удара по школе в Минабе в провинции Хормозган, на юге Ирана.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что в результате удара по школе на юге Ирана могли погибнуть до 160 человек.

Власти Ирана обвиняют в гибели школьников Израиль и США. Представитель Ирана в ООН выступил с соответствующим заявлением.

Независимых подтверждений гибели такого количества людей в школе в Минабе нет. Обстоятельства этого происшествия уточняются.