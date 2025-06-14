Ученые разработали нетоксичный пластик, который растворяется в морской воде за считанные часы

В лаборатории в городе Вако, недалеко от Токио, исследовательская группа продемонстрировала, как небольшой кусочек их нового пластика полностью растворился в соленой воде после часа перемешивания, сообщает Reuters. Хотя проект пока не имеет конкретных планов по коммерческому внедрению, его руководитель Такудзо Айда отметил, что работа уже привлекла серьезное внимание, включая интерес со стороны представителей индустрии упаковки.

По всему миру ученые активно ищут инновационные способы решения проблемы нарастающих пластиковых отходов. Согласно прогнозам Программы ООН по окружающей среде, к 2040 году объемы пластикового загрязнения увеличатся в три раза, и каждый год в океаны будет попадать от 23 до 37 миллионов тонн пластиковых отходов.

Ученые объяснили, что новый материал обладает такой же прочностью, как традиционный пластик на нефтяной основе, но при контакте с солью разлагается на исходные компоненты. Эти вещества затем могут быть переработаны природными бактериями, что позволяет избежать образования микропластика, опасного для морской жизни и способного проникать в пищевые цепочки. Исследователи отметили что из-за наличия соли в почве материал разлагается и на суше – кусочек размером около пяти сантиметров полностью распадается примерно за 200 часов.

По их словам, этот пластик можно использовать так же, как обычный, если покрыть его специальным слоем. Сейчас команда сосредоточена на поиске оптимальных вариантов такого покрытия. Он также подчеркнул, что материал безопасен: не токсичен, не воспламеняется и не выделяет углекислый газ.