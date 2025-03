Самая ранняя окаменелость человеческого лица из Западной Европы найдена в Испании

Ученые утверждают, что фрагменты костей, найденные в древней пещере в Испании, принадлежат самому древнему известному человеческому существу в Западной Европе, который жил 1,4 миллиона лет назад.

Окаменелые останки представляют левую щеку и верхнюю челюсть взрослого представителя вымершего вида людей, который жил и умер на Пиренейском полуострове между 1,1 и 1,4 миллиона лет назад. Открытие указывает на то, что в раннем плейстоцене (Ледниковом периоде) в этом регионе существовало как минимум две разновидности древних людей. Пещера располагалась во влажном лесу, изобилующем дикими животными, и была пересечена реками и ручьями.

До сих пор самыми ранними человеческими останками в Западной Европе считались фрагменты челюсти и зубов возрастом 1,1-1,2 миллиона лет, найденные в Сима-дель-Элефанте (Испания). Более молодые останки, которым около 800 тысяч лет, были обнаружены в пещере Гран-Долина (Испания). Их особенности заставили ученых предположить, что они принадлежат отдельному виду – Homo antecessor, или пионерскому человеку.

В статье, опубликованной в журнале Nature, испанская группа исследователей сообщает, что недавно найденные останки более примитивны, чем Homo antecessor, но имеют сходство с Homo erectus. Из-за неопределенности относительно идентификации окаменелости, ученые отнесли ее к виду Homo affinis erectus, что подчеркивает его близкое родство с более древним человеком.

Однако у найденных останков появилось еще одно название, кроме латинского. Неофициально исследователи дали ископаемому имя "Pink" в честь группы Pink Floyd, чей альбом The Dark Side of the Moon в испанском переводе называется "La cara oculta de la luna", что в переводе означает "скрытое лицо".