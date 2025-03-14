x
14 марта 2025
|
последняя новость: 11:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
14 марта 2025
|
14 марта 2025
|
последняя новость: 11:00
14 марта 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Наука и Хайтек

Самая ранняя окаменелость человеческого лица из Западной Европы найдена в Испании

Исследования
Археология
Испания
время публикации: 14 марта 2025 г., 10:33 | последнее обновление: 14 марта 2025 г., 09:47
Самая ранняя окаменелость человеческого лица из Западной Европы найдена в Испании
Wikipedia.org. Фото: Gerbil (Иллюстрация)

Ученые утверждают, что фрагменты костей, найденные в древней пещере в Испании, принадлежат самому древнему известному человеческому существу в Западной Европе, который жил 1,4 миллиона лет назад.

Окаменелые останки представляют левую щеку и верхнюю челюсть взрослого представителя вымершего вида людей, который жил и умер на Пиренейском полуострове между 1,1 и 1,4 миллиона лет назад. Открытие указывает на то, что в раннем плейстоцене (Ледниковом периоде) в этом регионе существовало как минимум две разновидности древних людей. Пещера располагалась во влажном лесу, изобилующем дикими животными, и была пересечена реками и ручьями.

До сих пор самыми ранними человеческими останками в Западной Европе считались фрагменты челюсти и зубов возрастом 1,1-1,2 миллиона лет, найденные в Сима-дель-Элефанте (Испания). Более молодые останки, которым около 800 тысяч лет, были обнаружены в пещере Гран-Долина (Испания). Их особенности заставили ученых предположить, что они принадлежат отдельному виду – Homo antecessor, или пионерскому человеку.

В статье, опубликованной в журнале Nature, испанская группа исследователей сообщает, что недавно найденные останки более примитивны, чем Homo antecessor, но имеют сходство с Homo erectus. Из-за неопределенности относительно идентификации окаменелости, ученые отнесли ее к виду Homo affinis erectus, что подчеркивает его близкое родство с более древним человеком.

Однако у найденных останков появилось еще одно название, кроме латинского. Неофициально исследователи дали ископаемому имя "Pink" в честь группы Pink Floyd, чей альбом The Dark Side of the Moon в испанском переводе называется "La cara oculta de la luna", что в переводе означает "скрытое лицо".

Наука и Хайтек
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Наука и Хайтек // 31 января 2025

270000 бусин в групповой гробнице раскрывают высокий статус женщин 5000 лет назад
// https://www.newsru.co.il/ // Наука и Хайтек // 17 января 2025

Археологи обнаружили частную баню в Помпеях, возможно, самую большую из когда-либо найденных