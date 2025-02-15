Исследование: сатира может нанести больший ущерб, чем прямая критика

Сатира может оказывать более разрушительное воздействие, чем прямая критика, так как она незаметно лишает своих жертв человеческого достоинства и вредит их репутации.

Исследование, опубликованное в журнале Journal of Experimental Psychology: General, показало, что сатира, даже если она выглядит безобидной, может дегуманизировать тех, на кого она направлена, превращая их в искаженные карикатуры.

В первом эксперименте 1311 участников просмотрели видеоролики на YouTube, которые были либо сатирическими, либо критическими по отношению к известным спортсменам, музыкантам, телеведущим или бизнесменам. Например, в некоторых видеороликах шла речь о дисквалификации бывшего квотербека НФЛ Тома Брэди в связи с "Deflategate" или о генеральном директоре Meta Марке Цукерберге и скандале с утечкой персональных данных Cambridge Analytica.

Хотя участники, просмотревшие как сатирические, так и критические ролики, считали их одинаково критичными, зрители сатирических видеороликов дали более негативную оценку репутации затронутых субъектов.

В другом эксперименте 299 участников просмотрели либо сатирический мем, либо критический мем, либо просто фотографию футбольного тренера Жозе Моуринью, которого несколько раз увольняли из различных команд. Оказалось, что и сатирический, и критический мемы были более разрушительными, чем обычная фотография, но участники, увидевшие сатирический мем, сформировали самые негативные представления о Моуринью.

Хотя сатира часто касается знаменитостей, исследование показало, что она может быть столь же вредной для репутации менее известных или даже вымышленных персонажей. В частности, в другом эксперименте, где имя и фотография Моуринью были заменены на вымышленного "Стива Рэндалла" в тех же мемах, результаты оказались схожими, и сатирический мем нанес наибольший ущерб репутации. Последний эксперимент показал, что короткое позитивное взаимодействие с теми, на кого направлены сатира или критика, может смягчить негативное восприятие их репутации.