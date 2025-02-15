x
15 февраля 2025
|
последняя новость: 13:37
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
15 февраля 2025
|
15 февраля 2025
|
последняя новость: 13:37
15 февраля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Наука и Хайтек

Как вакцина от "коровьих газов" может помочь в борьбе с изменением климата

Экология
Животные
Вакцины
время публикации: 15 февраля 2025 г., 12:24 | последнее обновление: 15 февраля 2025 г., 07:10
Как вакцина от "коровьих газов" может помочь в борьбе с изменением климата
AP Photo/Matthias Schrader

Ученые разрабатывают вакцину для коров, которая сможет сократить выделение парникового газа – метана (болотный газ, CH4), который наносит ущерб в десятки раз больший, чем выбросы CO2.

Когда трава переваривается в рубце – одном из четырех отделов желудка коровы – происходит естественное производство метана. Этот газ выделяется через отрыжку и через задний проход.

Некоторые фермерские хозяйства, где коровы пасутся на открытых пастбищах, используют добавки в корм, чтобы уменьшить выработку метана в их желудках. Однако эти добавки имеют свои недостатки, такие как нестабильная эффективность и необходимость постоянного снабжения, что затруднительно, когда животные свободно перемещаются. В качестве альтернативы рассматривается вакцина, и Институт Пирбрайта возглавил трехлетнее исследование по ее разработке.

Международный проект получает финансирование в размере 9,4 млн долларов США от Bezos Earth Fund – благотворительной организации, основанной создателем Amazon, которая занимается борьбой с изменением климата. В исследовании также участвуют Королевский ветеринарный колледж Великобритании и AgResearch, новозеландская лаборатория сельскохозяйственных инноваций.

Предполагается, что вакцина будет аналогична другим вакцинам. В идеальном случае, надеются ученые, это будет одноразовая вакцина, которую животное получит в раннем возрасте, и она будет продолжать действовать в дальнейшем. Цель проекта – достичь как минимум на 30% снижения выбросов метана.

Наука и Хайтек
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Наука и Хайтек // 16 января 2025

Исследователи создают глобальную карту навоза для отслеживания животных
// https://www.newsru.co.il/ // Наука и Хайтек // 18 декабря 2024

Ушная сера как индикатор здоровья: исследование на овцах поможет людям