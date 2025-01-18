Предательство не обязательно снижает доверие к человеку, если мы в итоге получаем от этого пользу

Когда мы получаем выгоду от предательства другого человека, мы часто продолжаем воспринимать его как того, кому можно доверять, показывает новое исследование.

Эксперимент психологов из Калифорнийского университета и Университета штата Оклахома показал, что, хотя люди обычно считают предателей менее достойными доверия, однако если предательство приносит выгоду, этот человек продолжает восприниматься как тот, кому можно доверять.

Исследователи разработали серию экспериментов, чтобы выяснить, воспринимают ли люди других как более заслуживающих доверия, если они избегают предательства или если предательство оказывает на них положительное влияние. В одном из экспериментов участников случайным образом распределяли по трем сценариям, описывающим их взаимодействие с целью. Первый эксперимент касался обмена секретами между друзьями, второй – романтической измены, а третий – международных отношений, где участники играли роль агентов ЦРУ, пытающихся использовать французского чиновника как источник информации.

Цели в этих сценариях демонстрировали одно из трех поведений: они не выдали никого, когда могли это сделать; они выдали другого человека участнику или выдали участника кому-то другому. Например, некоторые цели не рассказывали секреты, другие делились секретом о ком-то еще с участником, а третьи раскрывали секрет участника третьим лицам. После прочтения этих ситуаций участники оценивали надежность цели по 7-балльной шкале, задавая вопросы по типу "Я бы доверил цели хранить мои секреты".

Как и ожидалось, в любом из типов отношений участники считали цели более достойными доверия, если те не предавали, и менее достойными доверия, если совершили предательство. Однако не все предатели воспринимались одинаково. Когда предательство приносило выгоду участникам, они продолжали считать цель достойной доверия. Этот паттерн сохранялся во всех типах отношений – дружеских, романтических и профессиональных.

Результаты подтвердили гипотезу психологов, что суждения о доверии частично зависят от личных качеств человека и индивидуальных факторов, присущих как участнику, так и конкретной цели. В целом, эксперименты показывают, что, несмотря на высокие идеалы относительно доверия, люди часто принимают решения на основе личной выгоды.