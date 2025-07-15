Стволовые клетки, разработанные в Израиле, охраняют здоровье коров и делают молоко жирнее

Исследователи Еврейского университета Иерусалима нашли способ защитить молочные железы коров от воспаления и повысить жирность молока с помощью стволовых клеток. Работа опубликована в журнале Stem Cell Research & Therapy.

Современные молочные коровы – это настоящие машины по производству молока, которые дают более 50 килограммов в день. Но высокая продуктивность имеет свою цену: молочные железы страдают от воспаления и клеточного стресса, что снижает качество молока и влияет на здоровье животных.

Исследователи нашли неожиданное решение проблемы с помощью стволовых клеток и молекул, которые они выделяют. Ученые показали, что мезенхимальные стволовые клетки и производимые ими молекулы защищают клетки молочных желез от стресса и повышают жирность молока. Мезенхимальные стволовые клетки у взрослых организмов в основном содержатся в костном мозге и жировой ткани. Они усиливают иммунитет и обладают противовоспалительными свойствами.

Ученые показали, как стволовые клетки и их молекулы влияют на эпителиальные клетки молочных желез крупного рогатого скота. Когда ученые ввели стволовые клетки в культуру молочных клеток в лаборатории, ученые наблюдали два ключевых эффекта: снижение воспаления даже при стрессе и увеличение активности генов, связанных с производством жира.

Соавтор работы доктор Рони Тадмор-Леви говорит: "Помимо снижения стресса, во всех тестируемых условиях стволовые клетки и даже просто их молекулы вызывали увеличение жирности молока".

Большое производство молока создает огромную нагрузку на организм коровы и часто приводит к хроническому воспалению и заболеваниям, в том числе к маститу. Это снижает надои и влияет на здоровье животных. Стволовые клетки могут сыграть важную роль в повышении качества молока и охране здоровья животных.

Особенно важно, что эти эффекты достигались без прямого контакта между клетками. Это означает, что полезные молекулы можно доставлять в организм через кормовые добавки.